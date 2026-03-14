Zapala: la historia de Leo y Jonathan, recién elegidos mejores asadores del país

El asado nos define a los argentinos. Junto con el fútbol, es quizás lo que más nos identifica y resume nuestro ser nacional. Porque representa encuentro, familia, amigos, alegría.

Elegir la carne, la leña, encender el fuego, limpiar la parrilla o el asador, acomodar las brasas, y empezar la cocción mientras alguna charla se anima alrededor del fogón. Es una ceremonia incomparable.

Y a esa pasión por el asado, se le rinde homenaje en Zapala, en cada edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores, un evento que se apodera de la ciudad desde hace cinco años y del que, en este 2026, participaron la semana pasada, contando todas las categorías, un centenar de equipos que llegaron de diferentes lugares de Neuquén y de otras provincias, además de países limítrofes.

Y este año, por segunda vez, la copa de campeones se quedó en tierra zapalina.

Leo Callful (derecha) y Jonathan Vásquez (izquierda)

Los responsables de escribir esa historia fueron Leo Callful y Jonathan Vásquez, dos zapalinos nacidos y criados, dos amigos que, en su vida cotidiana, trabajan como mucamos en un centro de diálisis ubicado en el centro de la ciudad, y que encontraron en el asado un hobby que unió más sus caminos.

Eligieron para su equipo el nombre de “Kutralwe”, que en mapudungun, la lengua mapuche, significa “lugar de fuego”, aunque prefieren hacer su propia traducción como “fogón de amigos”, porque, en definitiva, de eso se trata este ritual.

Su vínculo con el campeonato de asadores empezó en 2024, cuando Leo quería anotarse para participar pero no encontraba compañero. Seguro de que su amigo no iba a dejarlo solo, los inscribió sin avisarle, y así emprendieron el desafío.

Escena habitual en cualquier edición de la Fiesta del Asado, en Zapala.

La primera incursión en el certamen dejó resultados más que auspiciosos. Obtuvieron el primer puesto en la categoría de asado zapalino, fueron segundos en el provincial, y terminaron quintos en el nacional.

El 2025 no fue bueno. No recibieron premios, pero fueron ganando experiencia, corrigieron errores, y aprendieron a perseverar.

Y en este 2026 les llegó la consagración.

Pasaron varios días desde la coronación como campeones nacionales del asado, pero todavía no pueden creer lo que les tocó vivir, y se siguen emocionando cada vez que lo cuentan.

Apenas bajaron del escenario después de recibir los premios, los mensajes en sus celulares no pararon de sonar y esa noche apenas pudieron dormir.

Fueron cientos de familiares, amigos, conocidos y desconocidos también. Todos querían felicitarlos. Y se repitieron los llamados y las notas en medios locales, provinciales y de distintos lugares de Argentina.

“Para nosotros y nuestras familias esto que nos tocó vivir es algo grandioso, es increíble lo que se ha generado”, contó Leo, 38 años y vecino del histórico barrio Don Bosco de Zapala, mientras que Jonathan, de 25 años, vive en la zona del Alto.

La noche que fueron premiados Leo Callful y Jonathan Vásquez más los otros equipos ganadores.

“Lo gritamos como un gol”, acotó Leo. Otra vez asado y fútbol de la mano, aunque en todo momento se encargó de remarcar que “el solo hecho de poder participar en este campeonato para nosotros es un triunfo, no lo tomamos como una competencia, es encontrarnos con mi amigo y disfrutar de algo que amamos los dos”.

El sorteo determinó que fueran la pareja número 54 del certamen, es decir la anteúltima. “Pensé que eso podría perjudicarnos, sobre todo porque el jurado ya habría probado y evaluado 53 costillares antes que nosotros presentáramos el nuestro pero afortunadamente no fue así”, dijo Leo.

Leo Callful y Jonathan Vásquez en su puesto, listos para empezar a competir, en la Fiesta del Asado.

Cuando la organización le entregó el costillar, se encontraron con una pieza de más de 20 kilos (lo que se conoce como un costillar completo porque tiene otros cortes), que clavaron en un enorme asador, que en 2025 les hizo uno de los sponsors que los acompaña.

Lo salaron utilizando sal gruesa, previo rociar la carne con un poco de agua para que no se desprenda, sobre todo en el lado de las costillas, y a lo largo de las casi 4 horas de cocción, solo lo mantuvieron con salmuera, para hidratarlo cuando se requería.

Lo plantaron en el fuego a las 12:10 y a las 15:55 llegó el momento de la verdad: presentarlo ante el jurado. “Lo llevamos tranquilo, con mucha paciencia, sin apurarnos, y solamente le dimos 3 vueltas, buscando conseguir en toda la pieza el punto blanco jugoso que nos pedía el jurado” detalló Leo.

Registro de la última edición de la Fiesta del Asado, en Zapala, la semana pasada.

Las primeras palabras de los reconocidos cocineros y cocineras que evaluaron a los participantes, les trajeron alivio. “Esto era lo que estábamos buscando, nos dijeron, y ya con eso sentimos un gran alivio, porque era mucha la tensión que se va acumulando”, recordó.

Lo que vino después es historia conocida. Entrada la noche del domingo, el momento de la premiación en el escenario mayor, cuando la locutora pronunció el nombre de “Kutralwe” como campeones nacionales, desató la locura y también el llanto, abrazos y más abrazos. Se sintieron en el aire, sin poder creer lo que les estaba pasando.

El premio mayor que se llevaron fue de 3 millones de pesos. Su parte, Leo la destinará al cumpleaños de 15 de su hija mayor, Candela Oriana, que es el 31 de marzo.

“Como zapalino estoy muy orgulloso de esta fiesta que organiza el municipio, es increíble la repercusión que tiene y sirve para que nuestra ciudad se conozca en todo el país”, señaló, mientras a su teléfono seguían entrando llamadas. Era lógico. Todos querían hablar con los mejores asadores del país que ahora son de Zapala.

Leo Callful y Jonathan Vásquez con el cheque por ocupar el primer puesto en la categoría nacional.