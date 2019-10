En medio de la polémica por la llegada de Gendarmería a Cutral Co -después del crimen de un niño de ocho años- y la habilitación para controlar Vaca Muerta (ver aparte), Plottier se prepara para comenzar la semana próxima con los controles viales y de identificación de personas bajo el” Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana”.



A partir de hoy, agentes municipales capacitan sobre la normativa local a un grupo de gendarmes como paso previo a instalarse en la ruta 22 y en la autovía norte.



“El lanzamiento oficial del Programa se postergó por las manifestaciones de rechazo”, explicó el intendente Andrés Peressini. El tema escaló a la Legislatura, donde los diputados convirtieron sus críticas en tres proyectos de rechazo que fueron aprobados ayer.



Raúl Godoy, del FIT, “consideró que la medida “es una excusa: buscan sacar a las fuerzas federales a las calles restringiendo las más mínimas libertades democráticas de la población”. Eduardo Fuentes, de Nuevo Encuentro, aseguró que se trata de una acción anticonstitucional porque solo la Legislatura puede autorizar el movimiento de tropas.“Es lamentable que el Ejecutivo municipal interprete el pedido de seguridad de la sociedad plotteriense como un pedido de mano dura”, agregó.



Sin mencionarlos, Peressini respondió a cada crítica. Explicó que el convenio con Gendarmería no es actual sino que se firmó en 2016 porque se registró un incremento del delito, pero había pasado desapercibido.



Aclaró que su objetivo es generar un clima de seguridad: “El que nada tiene que ocultar, de nada se tiene que preocupar”, dijo. En este sentido, Peressini anunció que se incorporarán 25 efectivos de la Policía provincial en diciembre y que, para el año próximo, sumarán la misma cantidad de cámaras de seguridad. También adelantó que está próximo a inaugurarse una central de monitoreo que funcione de forma simultánea con la policial.



Peressini no descartó la instalación de una base de Gendarmería en el futuro, pero, por el momento los gendarmes realizarán de cuatro a seis operativos mensuales aleatorios. El intendente no pudo precisar si la identificación de personas se realizará también con los pasajeros de la terminal de colectivos. Resaltó que comenzarán a aplicar el Programa y luego evaluarán si es necesario ampliar su alcance.

En Vaca Muerta no hay novedades sobre la llegada de gendarmes

En Añelo aún no hay señales de Gendarmería custodiando los yacimientos.

“Por el momento parece que el tema quedó en pausa. En Añelo no hay novedades de los gendarmes que se instalarían”, comentó el intendente DaríoDíaz. Pero agregó que se realizan los controles viales habituales.

El intendente manifestó que su posición se encuentra en línea con la de Provincia y consideró que es innecesario enviar a Gendarmería porque no se registran conflictos. “Estamos todos trabajando”, resaltó Díaz.

A mediados de septiembre sorprendió el anuncio del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, sobre el envío de Gendarmería a Vaca Muerta, para cuidar los yacimientos luego de los ataques en Arabia Saudita.

El Gobierno provincial manifestó su rechazo por considerarlo una “intromisión a la autonomía provincial”, según las palabras de la ministra de Ciudadanía, Vanina Merlo.

En ese momento se anunció que se formalizaría el planteo contrario a la aplicación de esta medida. El fiscal de Estado, Raúl Gaitán, explicó que se está trabajando en el tema, pero no hay una fecha estimada de presentación.