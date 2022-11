Generación: Indonesia recibirá US$20.000 millones para eliminar el uso de carbón  

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Indonesia, Joko Widodo, anunciaron un acuerdo de financiamiento climático que proporcionará 20.000 millones de dólares para ayudar a Indonesia a elminiar el carbón como fuente de energía. El país se comprometió a tener cero emisiones para 2050. Según un alto funcionario estadounidense, se trata de «la transacción climática más grande de la historia».

El acuerdo de financiación se definió tras más de un año de conversaciones en el G20, la cumbre que convoca a gobernantes y entidades financieras. Acorde a un alto funcionario del departamento del Tesoro de Estados Unidos, se trata de «la transacción de financiamiento climático más grande de la historia».

Según el acuerdo, Indonesia se comprometerá a limitar las emisiones de CO2 de su sector eléctrico a 290 megatones para 2030, un pico de emisiones que se definió no solo para su red sino también a los proveedores de energía para instalaciones industriales. El país también se sumó al objetivo de alcanzar cero emisiones netas en el sector eléctrico para 2050.

Por otra parte, se comprometerá a impulsar proyectos de energía renovable para que represente al menos el 34% de toda la generación de energía para 2030. “Juntos, esperamos movilizar más de 20.000 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de Indonesia para reducir las emisiones y expandir la energía renovable y apoyar a los trabajadores más afectados por la transición lejos del carbón”, subrayó Biden en un discurso.

Más de 10 GW de sistemas de energía localizados en Indonesia se redirigirán a energías renovables en lugar de carbón, según un funcionario estadounidense. Parte de la financiación podría destinarse a la renegociación de la deuda de las plantas de carbón existentes, con el objetivo de retirarlas antes de tiempo.

El esfuerzo “realmente puede transformar el sector energético de Indonesia del carbón a las energías renovables y respaldar un crecimiento económico significativo”, señaló el enviado especial presidencial de EE. UU. para Cimate, John Kerry. “A cada paso, Indonesia ha comunicado la importancia de construir una economía limpia que funcione para la gente de Indonesia y atraiga inversiones», agregó.

El compromiso financiero llamado Asociación para la Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés) reduce los 600.000 millones de dólares estimados que Indonesia necesitará para eliminar gradualmente la electricidad a base de carbón.

La empresa eléctrica estatal indonesia Perusahaan Listrik Negara también se ha fijado el objetivo de duplicar la participación de las energías renovables en su combinación energética para 2025. El país ya había planteado cerrar todas sus plantas de carbón para 2055. Según el acuerdo, las emisiones alcanzarán su punto máximo en 2030, siete años antes y en una cantidad de aproximadamente un 25% menos de lo esperado.

Los detalles del paquete financiero se definirán en los próximos tres a seis meses, con los 20.000 millones de dólares divididos entre el gobierno y financiación privada. El gasto del sector privado incluirá contribuciones del grupo de bancos y administradores de activos Glasgow Financial Alliance for Net Zero.

Los bancos involucrados en el acuerdo incluyen Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. y Macquarie Group Ltd, según el alto funcionario del Tesoro. El dinero se entregará dentro de tres a cinco años.

El esfuerzo de Indonesia prevé un cambio más rápido, incluida la creación de una secretaría y la identificación de los cambios de política necesarios durante los próximos tres meses. Los miembros del G7 han buscado acuerdos financieros similares con Vietnam, India y Senegal, negociaciones que se intensificaron antes de la cumbre climática en Egipto este mes.