Gigantes va por su tercer triunfo en la Liga Argentina de vóley

Después de sumar dos triunfos en su primer weekend, Gigantes disputará hoy su tercer partido de la temporada ante Ateneo Mariano Moreno en Catamarca.

El encuentro comenzará a las 21:30 y será transmitido por Tyc Play, el servicio de streaming de Tyc Sports.

El Dino derrotó a Obras y a UPCN en San Juan e intentará lograr su tercera victoria. Los locales, en tanto, vienen de ascender de la Liga A2.

El líbero del equipo es el jacobaccino Santiago Arroyo, que palpitó el duelo con los neuquinos para “Río Negro”.

“Por nombres Gigantes tiene un muy buen equipo, para nosotros es un partido muy importante para seguir peleando arriba en la tabla y agarrar más confianza”, aseguró.

Sobre el reforzado plantel del Dino, el jugador valoró: “Bruno Lima es un jugador que la está rompiendo en la actualidad, viene de ser goleador en dos partidos. Tiene la experiencia de Javi Filardi. Bonacic y Finoli estuvieron en Italia, Ruiz en Alemania, todos tienen mucho rodaje”.

Sobre el presente de Ateneo, Arroyo aseguró: “El balance es muy positivo, estamos yendo de menor a mayor. No esperábamos ganarle a Ciudad. Sabemos que no nos sobra nada, preparamos todos los partidos como una final, los tomamos todos igual. La idea es jugar un buen vóley, desde ahí se van a ir dando los resultados”.

El rionegrino, al igual que su equipo, vive su primera experiencia en la elite del vóley nacional. “Estoy muy cómodo acá, es mi primera Liga como titular, la estoy disfrutando al máximo, mejorando partido a partido. El año pasado no se me dio, iba a jugarla en San Martín de Formosa y se bajó a último momento. Tuve muchos pensamientos negativos, pensé que no se me iba a dar otra oportunidad”, afirmó. “Quiero hacer una buena Liga y el año que viene ver que me depara mi carrera”, agregó.

Luego de este encuentro, el plantel del Dino viajará a Tucumán donde el sábado se medirá ante Monteros.