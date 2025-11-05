Paritaria en Neuquén: Quitriqueo denunció un pedido de Milei para eliminar los aumentos por IPC

El gobierno de Neuquén abrió este miércoles la discusión paritaria camino al 2026 para los trabajadores estatales. El primer gremio en ser convocado fue ATE, cuyo secretario general, Carlos Quintriqueo, denunció un pedido de Nación a la provincia para que el actual acuerdo por IPC se elimine desde el año que viene.

A la salida del encuentro, que comenzó después de las 10 y se extendió hasta el mediodía, el dirigente sindical manifestó su preocupación por esta exigencia que, según dijo, fue expresada por los representantes del Ejecutivo provincial como un requerimiento de la Casa Rosada.

«Nos mostraron las cuentas de la provincia, que van en línea con el presupuesto, y nos hablaron de un pedido del Gobierno nacional para que los aumentos por IPC dejen de existir«, dijo el referente y excandidato a senador.

El encuentro de este miércoles. Foto: Cecilia Maletti.

Los dirigentes de ATE fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quien tiene previsto mantener encuentros similares este miércoles con la conducción de Aten, Upcn y el gremio de los trabajadores viales.

Comenzó la paritaria en Neuquén: «No le vamos a regalar el IPC a Milei»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Quintriqueo explicó que no hubo una oferta salarial concreta, lo que describió como habitual en «estas primeras reuniones». Dijo que, cuando se repasaban las cuentas públicas, los funcionarios comentaron un pedido de la administración de Javier Milei para que la provincia respete la pauta fiscal establecida por Nación y abandone los incrementos salariales por IPC.

Este esquema, que es trimestral, se puso en marcha el año pasado y fue renovado en el acuerdo que se firmó para este 2025. Su cálculo se realiza mediante un promedio entre la inflación que mide el Indec y la que registra la dirección provincial de Estadística y Censos.

«No puede ser que el ajuste fiscal sea a costa de avanzar sobre los salarios de los trabajadores estatales«, cuestionó el dirigente sindical. «No le vamos a regalar el IPC a Milei», insistió.

La negociación pasó a cuarto intermedio hasta el jueves que viene. De acuerdo a Quintriqueo, es probable que en esa cita ya se formalice una propuesta salarial. «No pensamos abandonar este esquema», enfatizó.

De acuerdo al cronograma establecido por el Gobierno, a las 12 debía comenzar la reunión con el gremio con ATEN. Para la tarde también estaban convocados Upcn y el gremio vial.

Lo que se resuelva en este proceso que comenzó hoy será relevante también para los empleados de otras áreas de la administración pública, como los que cumplen funciones en el Poder Judicial y la Legislatura, cuya pauta salarial suele replicar la que establece el Ejecutivo.