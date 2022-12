Preparate para un martes con cortes de puentes, marchas por el veredicto y paro en escuelas, hospitales y más

El martes será un día de caos, con paros de distintos sectores, cortes de puentes y posibles manifestaciones por el veredicto contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aunque las medidas de fuerza se anunciaron con anticipación, no hay indicios que ese tiempo previo podría servir para desactivar los conflictos y que sean dadas de baja, por lo que es mejor prepararse.

ATE Río Negro anunció que marchará a los puentes que unen Neuquén con Cipolletti y Viedma con Carmen de Patagones y al puente del río Ñireco al ingreso de Bariloche. Las marchas serán parte del paro de 24 horas que lanzó en respuesta a la convocatoria del Gobierno provincial.

El gremio había denunciado una mala liquidación del 10% de aumento que se depositó el 24 de noviembre y Provincia lo llamó a una reunión en Función Pública. Aunque había confirmado su presencia, ATE dio marcha atrás luego de un cruce entre la gobernadora, Arabela Carreras, y el dirigente Rodolfo Aguiar quien consideró que el encuentro no era el ámbito para resolver las demandas de los trabajadores.

El puente entre Neuquén y Río Negro también será escenario de un corte por parte de Unidad Piquetera, que reclama por el no pago del plan Potenciar Trabajo, que incluye a 1.350.000 beneficiarios en todo el país.

En Neuquén, las organizaciones irán a los puentes y bloquearán el tránsito hacia Cipolletti este martes.

Escuelas, hospitales y organismos públicos afectados por el paro

El paro de ATE afectará el dictado de clases en Río Negro por la falta de porteros y la atención en los organismos públicos, por lo que no se podrán hacer numerosos trámites. Los docentes de Unter no harán medidas de fuerza, pero esperan al pago de salarios de mañana para controlar que no haya descuento.

Los hospitales también sentirán el paro, pero no solo de ATE sino también de Fesprosa, la federación de profesionales de la Salud. En la región, tanto Siprosapune de Neuquén como Asspur de Río Negro son parte de la organización, que lanzó una nueva jornada nacional de lucha.

El veredicto sobre Cristina Fernández

Mañana se conocerá el veredicto del Tribunal Federal Oral N° 2 sobre la causa conocida como Obra Pública o Vialidad en la que se la acusa a la vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita con malversación de fondos del Estado.

En líneas generales, los dirigentes kirchneristas indicaron que esperarán a conocer el fallo, pero reconocieron que pueden haber manifestaciones. En Buenos Aires, el Miles de Luis D´Elía y otras organizaciones llamaron a una concentración, pero en la región no hay convocatoria pública, hasta el momento.