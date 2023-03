Protesta en el centro de Neuquén, paro en los hospitales y la invitación a un ministro al monumento

Las organizaciones sociales anunciaron que desde las 9 se concentrarían en el monumento para decidir cómo se manifestarían este miércoles. También invitaron al ministro de Desarrollo Social a que, de ser necesario, tengan una reunión pública para destrabar el conflicto que lleva más de un mes. Además, los profesionales agrupados en Siprosapune se plegaron a una jornada nacional de lucha por lo que no atenderán en los hospitales.

El referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, señaló que hasta ayer no les depositaron el pago a más de 440 integrantes de las agrupaciones, cuyo convenio finalizaba en marzo. Cuestionó que hace más de un mes y medio advirtieron esta situación y reclamaron su continuidad, además de mayores partidas de alimentos para los comedores, y continúan sin respuesta.

Mauro explicó, en AM cumbre, que mantienen reuniones con funcionarios y abogados que no tienen la potestad de tomar decisiones. Ejemplificó que el último encuentro, del lunes, pasó a un cuarto intermedio con la promesa de una mejora de la propuesta, pero, al día siguiente, los llamaron para decirles que esto no iba a ser posible.

El dirigente también afirmó que Chapino se había comprometido a participar en la reunión o acercarse a alguna de las protestas, pero no lo hizo. Por eso, le propuso tener un encuentro público, de ser necesario. También reclamó la intervención del gobernador Omar Gutiérrez.

Resaltó que se necesitan unos 170 mil pesos para no ser pobre en la provincia y que la inflación es de 14%, «una de las más altas «.

Finalmente, recordó que en el encuentro de hoy definen la protesta de este miércoles y la de semana próxima. En estas manifestaciones suelen unirse el FOL, el Polo Obrero y el Frente Popular Darío Santillán.

Paro en los hospitales

Desde el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) explicaron que se pliegan a una protesta nacional que exige una «paritaria nacional, libertad sindical, 82%movil, salarios dignos y desprecarización laboral».

En Neuquén se realizan asambleas por localidad, además del paro en los hospitales.

En el aspecto regional, los reclamos son: una mesa salarial de Salud, insumos y medicamentos, recategorizaciones, dedicación exclusiva discutida por profesionales, por un sistema de Salud Pública gratuita y de calidad, y ley de carrera profesional.