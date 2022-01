Gutiérrez habló en tono conciliador sobre la renuncia de Pereyra en el MPN

El gobernador Omar Gutiérrez y el líder petrolero Guillermo Pereyra compartían la dirección de la Junta de Gobierno del MPN hasta el viernes pasado, cuando el segundo renunció a la vicepresidencia, con fuertes críticas al partido. Gutiérrez se lo tomó con calma y recién habló del tema este lunes, durante las pruebas de la Colectora Cloacal del Oeste, con un tono conciliador: «corresponde a la libertad de pensamiento”.

La realidad es que no se menciona a Gutiérrez en la carta con la que Pereyra anunció la salida de su lista, la Azul y Blanca, de la dirección interna del partido. Sin embargo, las críticas al funcionamiento del MPN y a la gestión lo tienen al gobernador como blanco inevitable, por estar a la cabeza de ambos aspectos en Neuquén.

Gutiérrez cambió el tono desafiante que usó para responderle a Rolando Figueroa cuando también habló de la interna. El diputado, quien derrotó a lista Azul en las PASO, aseguró que «el presidente del partido no puede ser el gobernador». El mandatario le respondió que había un “interés egoísta coyuntural” y le recordó, en 2014 le pidió que sea el gobernador y presidente de la Junta.

En el caso de Pereyra, el gobernador prefirió decir: “tomo esos dichos con respeto, corresponde a la libertad de pensamiento, a las decisiones, a los distintos recorridos y trayectorias”.

Incluso, Gutiérrez optó por leer las críticas de Pereyra desde un lado constructivo al remarcar que «ese es el basamento del desarrollo de la democracia, en la cual el MPN es un ejemplo”.

Como ya había adelanto cuando juró su nuevo gabinete, Gutiérrez se centró en mostrar gestión y que el interés vaya al acto que ocurría en ese momento, que era la recorrida por la Colectora Cloacal del Oeste, junto al intendente. “Esta es la prioridad, han quedado muchas consecuencias de lo que es una pandemia que no ha terminado. Nosotros vamos a seguir trabajando arduamente con Mariano Gaido para concretar y hacer realidad las soluciones a las necesidades y sacar adelante nuestra gente”, puntualizó.

El viernes pasado se difundió la carta de Pereyra en la que acusaba al MPN de haberse cerrado y a la gestión de Gobierno de no responder a las necesidades de la gente, por lo que su lista renunciaba a los cargos dentro de la Junta de Gobierno y de la Convención. Luego, en declaraciones radiales, el líder petrolero bajó el tono, afirmó que no estaba enojado, que no sería candidato y que se aceptaría a Figueroa si llega sin pretensiones de candidaturas.