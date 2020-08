Habilitaron a los equipos del Regional Amateur a retomar las prácticas en septiembre

En el mismo día en el que la mayoría de los planteles de Primera División regresó a los entrenamientos, el Consejo Federal anunció que los clubes que participan del Federal A y el Regional Amateur podrán retomar las prácticas en septiembre.

La AFA había confirmado que la Primera Nacional, la segunda categoría, hará los testeos el 30 de agosto y tendrá permiso para retomar las prácticas el 2 de septiembre, pero todavía no se había expidido sobre los torneos de ascenso del interior del país.

La resolución también se extiende para los clubes que forman parte de las ligas provinciales. Todas tendrán luz verde para el 7 de septiembre. Aún así, para que esa fecha pueda cumplirse cada provincia deberá dar el permiso correspondiente, por lo que la evolución de la pandemia de coronavirus será determinante.

Con respecto a las ligas locales, el Consejo Federal también anunció que no están obligadas a organizar un torneo en lo que queda del año. Además, tendrán la decisión de programar los entrenamientos y el reinicio de las competencias a partir de la citada fecha, siempre y cuando sean habilitados por su gobierno provincial.

Otra de las novedades que informó la entidad madre del fútbol del interior tiene que ver con los clubes que estaban participando del Regional Amateur. Aquellos que no puedan regresar a los entrenamientos debido a la situación sanitaria de su región o que decidan no continuar su participación en el certamen no recibirán penas disciplinarias.

Con respecto a la definición del torneo, el comunicado indica que se resolverá en las próximas semanas y quedará sujeta a las posibilidades de los clubes participantes y a las condiciones que imponga la pandemia de coronavirus.