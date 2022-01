Hay 1.300 personas aisladas en Cipolletti por no tener el esquema completo de vacunación

En Cipolletti hay alrededor de 1.300 personas que deben mantenerse en aislamiento por no contar con el esquema completo de vacunación. Hace algunos días que el concepto de contacto aislado se modificó y solo deben mantenerse aisladas las personas que no se hayan vacunado. Ahora el contacto es sintomático o asintomático.

En ese sentido, Luz Riera, referente del área de Epidemiología de Cipolletti explicó que son 1286 los contactos estrechos aislados actualmente. Precisó que “ya no existen los contactos estrechos como los conocíamos antes. Ahora para ser considerado contacto estrecho hay que estar más de 20 minutos sin ningún tipo de protección. Tenemos contactos sintomáticos y asintomáticos».

Aquellos que no tienen el calendario de vacunación completo deben aislarse y notificarlo en las aplicaciones correspondientes. Para obtener la declaración jurada se pueden declarar como pacientes Covid y por 10 días no pueden circular. Deben bajar la planilla, completarla y enviarla al empleador. Deben recordar que no se necesita certificado de alta, a los 7 días el alta es automática para todos aquellos que no sean de riesgo

La curva de casos activos de Covid 19 en la región sigue en crecimiento. Desde el departamento de epidemiología local afirmaron que la variante Ómicron ya circula en Cipolletti.

Riera comentó que “la variante Ómicron está en circulación en Cipolletti desde el 28 de diciembre, se confirmó cuando obtuvimos los resultados provenientes del Instituto Malbrán”.

Además, afirmó que los cambios de cepa han modificado los síntomas de los pacientes Covid. “Ahora con la variante Ómicron vemos muchos casos con cuadros de diarrea y vómito prolongado. Se siguen presentando cuadros de fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cuerpo y cansancio. Pero ahora los pacientes no presentan pérdida del gusto ni del olfato, esto se debe al cambio de variante en circulación. Con Ómicron los síntomas se presentan en las vías respiratorias superiores y con cuadros gastrointestinales”.

También, dijo que “el 90 % de la población pasa el aislamiento como si fuera una gripe común, con los síntomas mencionados durante 3 o 4 días”. Por lo que remarco que “es necesario aislarse, cumplir con el aislamiento los 7 días y los últimos 3 con todas las medidas de control, siempre y cuando tenga el esquema de vacunación completo”.

Actualmente solo están realizando hisopados a las personas mayores de 60 años y aquellos pacientes que presentan enfermedades crónicas como obesidad, cardiopatías, enfermedades oncológicas y a las mujeres gestantes.

Por su parte, la encargada del vacunatorio, Eugenia Sandoval comentó que por semana están aplicando 6.000 dosis de vacunas contra el covid. Dijo “estamos vacunando a demanda a todos los grupos etarios, estamos colocando primeras, segundas y terceras dosis. En este momento tenemos stock de vacunas de Moderna, Pfizer, Sinopharm y Sputnik. No tenemos Astrazeneca, pero ofrecemos otras vacunas compatibles con los esquemas de vacunación”.