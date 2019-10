Gutiérrez: “Hay que establecer mecanismos para captar inversiones”

Al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, no le gusta hablar sin tener todos los números en la mano, pero adelanta que les cuentas de la provincia, pese a los embates de la crisis desatada este año, “aún gozan de buena salud”. Dijo que al cierre de octubre quedarán “cercanas al equilibrio fiscal”, aunque insistió en que “es imperioso” derogar el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio del barril de petróleo y generó consecuencias tanto para los recursos fiscales como para la inversión en los yacimientos.

A sólo dos semanas de presentar el presupuesto para el 2020, su equipo económico ya trabaja en los números finos para la presentación de la versión final el 31 en la Legislatura, pero con una doble incertidumbre. Por un lado, el tipo de cambio de referencia con el cual calcular las regalías -la diferencia entre el precio “congelado” y el proyectado por Nación para el año que viene es de un 35%- y, por otro, la posibilidad cierta de que un cambio de signo político a partir de diciembre implique reajustar todos los cálculos, tanto a nivel nacional como provincial. “Se va a esperar hasta último momento”, advirtió Gutiérrez, quien espera que el proyecto llegue a ser tratado por los legisladores antes de que llegue el receso.

P: ¿Cuál es el balance hasta aquí del 2019 en función de lo que habían previsto en el presupuesto?

R: Los indicadores demuestran que Neuquén es la provincia donde más se invierte, más se consume y más empleo se genera. En el marco de esta crisis macroeconómica, la provincia ha demostrado que tiene una planificación desarrollista que le permite enfrentar con fortaleza estas dificultades. Por supuesto el decreto 566/19 ha impactado sobre los recursos fiscales porque impactó en la inversión: hay 100 pozos no conectados, 1.000 puestos de trabajo suspendidos y unos 10 equipos parados. Hemos logrado empezar a destrabarlo y urge terminar de hacerlo en lo que hace al precio en boca de pozo del hidrocarburos, no en el precio de los surtidores.

P: ¿Qué esperan para el tipo de cambio y cuál evalúan como deseable para las finanzas de la provincia?

R: Estamos a la espera del desenlace de este decreto. Tenemos que ver qué pasa el día 90. Hoy tenemos una pauta macro con un dólar promedio a 67 pesos, pero a la vez un tipo de cambio congelado por efecto del decreto 566. Tenemos que volver a un tipo de cambio competitivo que establezca reglas de juego claras.

P: ¿Cuál es la perspectiva política y económica hacia el 2020?

R: Lo que yo pienso hacia adelante es que hay que hacer eje en tres cuestiones: acuerdos, concertación y políticas públicas que permitan avanzar haciendo foco en la competitividad, la generación de empleo y la calidad institucional. Esta tiene que venir de la mano de la previsibilidad, la certeza jurídica y económica y reglas de juego claras. Todo tiene que estar acompañado de estabilidad normativa.

Hay dos variables sobre las que ha llegado el momento de abordar con carácter de política pública y son la inversión y el desarrollo. Hay que establecer vías que demuestren que tenemos los mecanismos para captar inversión privada y pública. Si hacemos centro en la inversión, vamos a poder fomentar el desarrollo de nuestros recursos naturales.

P: ¿Esto es lo que le pediría al gobierno nacional que comience el 10 de diciembre?

R: Es lo que tenemos que impulsar en la provincia y lo que debemos hacer en forma coordinada en el marco de un país federal que incluya a todos los sectores de la sociedad. Aún falta avanzar muchísimo en políticas de seducción de inversiones.

Perfil: Omar Gutierrez

Tiene 52 años y es contador público egresado de la Universidad Nacional del Comahue.

El 10 de marzo renovó su cargo de gobernador por cuatro años más tras imponerse con el 40% en las elecciones que lo enfrentaron por segunda vez a Ramón Rioseco (26%) y Horacio Quiroga (15%). Iniciará su segundo mandato el 10 de diciembre.

Fue concejal de la capital por el Movimiento Popular Neuquino, presidente del Banco Provincia del Neuquén y ministro de Economía durante la gestión de Jorge Sapag.