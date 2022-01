Henry Sáez y sus tres goles en una noche brillante para La Amistad

La influencia de Henry Sáez en La Amistad es enorme desde su arribo al club. Sus goles y su liderazgo le dan un plus clave a los cipoleños para competir en los primeros planos.

El Goldo apareció en todo su esplendor en la noche del miércoles al marcar los tres goles de su equipo en el 3 a 2 ante Unión en Allen que les dio la clasificación a semifinales de la zona patagónica del Federal A.

El delantero abrió el marcador a los 4’. Sin embargo, el Mago reaccionó y lo remontó a los 17’ y 19’ mediante Jonathan Maslowski y un golazo de Matías Goenaga.

A los 31’, Saéz aprovechó un error en el fondo local y con olfato metió el 2 a 2. Los allenses necesitaban ganar al menos por uno después del 1 a 0 de La Amistad en Cipolletti.

El Goldo lo liquidó a los 18’ del segundo tiempo. En el primero y en el tercero, aprovechó la velocidad de Kevin Guajardo en los desbordes. Fueron tres tantos típicos de “9”, con ubicación y astucia.

“El partido fue intenso, se jugó como una final y se definió por detalles. Los dos equipos hicimos un buen partido. Fuimos justos ganadores de la serie, estuvimos más finos”, analizó Sáez luego del partido.

El momento clave de la noche fue el 2 a 2, ya que cortó el impulso de Unión tras revertir el 0-1 del comienzo. “Habíamos hablado que si quedábamos en desventaja teníamos que estar tranquilos porque teníamos las armas buscar el partido y darlo vuelta. Hicimos nuestro juego y pudimos remontarlo”, aseguró Henry al respecto.

La similitud entre las jugadas de gol demuestran que La Amistad es un equipo ensayado que no deja nada librado al azar. “Todo lo que hacemos lo trabajamos en la semana, de acuerdo al rival el cuerpo técnico nos pide ciertas cosas. Estamos contentos por la serie que hicimos, jugamos en una cancha difícil, pesada. El marco de gente hizo que sea un lindo partido para jugar”, destacó el goleador.

Con humildad, el Goldo valoró el acompañamiento de sus compañeros que le facilitaron la tarea en los tres tantos. “Para todo delantero convertir es importante y genera confianza, yo estoy para eso, para finalizar la jugada. Mis compañeros hicieron un gran partido, Kevin (Guajardo), José (Ríos) y Fernando (Fernández) que son los que me suelen asistir hicieron un partidazo. A mí me toca dar la puntada final y estar atento para cuando ellos levantan la cabeza”, comentó.

El atacante superó varias adversidades en los últimos meses producto de algunos problemas físicos. “Estoy muy contento porque había tenido una temporada difícil con una serie de lesiones que no me dejaban estar al 100%. Me estuve preparando para afrontar esta serie de la mejor manera. Hoy me sentí bien e hicimos un gran partido todos”, afirmó.

El domingo, desde las 17, La Amistad visitará a Deportivo Rincón en el primer cruce de la serie. “Rincón también tiene un gran equipo, ya los hemos enfrentado, los conocemos. Tenemos que hacernos fuertes de local y estar finos en los detalles”, expresó Sáez. El goleador demostró su jerarquía y, con él en cancha, La Amistad siempre tiene más chances.