Carta astral de hoy, viernes 23 de octubre de 2026: el Sol entra en Escorpio y tres signos sentirán un cambio profundo

La carta astral de este viernes 23 de octubre de 2026 marca el comienzo de la temporada de Escorpio, con una Luna que pasa de Piscis a Aries. Qué significa este movimiento planetario, cuáles son los signos más movilizados y cómo aprovechar la energía del día.

El cielo astrológico de este viernes 23 de octubre de 2026 trae un cambio importante: el Sol ingresa en Escorpio y abre una etapa de transformaciones, decisiones y renovación emocional. Este tránsito invita a dejar atrás situaciones que ya cumplieron su ciclo y prestar atención a aquello que necesita una transformación.

La jornada comienza con la sensibilidad de la Luna en Piscis, pero durante la mañana argentina el satélite pasa a Aries, impulsando una energía más activa y decidida. A esto se suma Venus retrógrado en Escorpio, que propone revisar relaciones, sentimientos y asuntos económicos pendientes.

Según las efemérides astrológicas de octubre, el ingreso del Sol en Escorpio se produce alrededor de las 6:37 de Argentina, mientras que Mercurio comenzará su retrogradación durante la madrugada del sábado 24. Estos movimientos forman parte de una etapa que, desde la interpretación astrológica, favorece la introspección y la revisión de decisiones importantes.

Carta astral de hoy: qué significa la entrada del Sol en Escorpio

El ingreso del Sol en Escorpio representa uno de los cambios energéticos más significativos de octubre. Después de la temporada de Libra, asociada con el equilibrio, los acuerdos y las relaciones, comienza un período vinculado con la intensidad emocional y la transformación personal.

Escorpio es un signo de agua, regido tradicionalmente por Marte y asociado en la astrología moderna con Plutón. Su energía se relaciona con los procesos de cambio, la profundidad de los sentimientos y la necesidad de encontrar respuestas.

Durante las próximas semanas, el simbolismo astrológico invita a revisar vínculos, reconocer deseos y tomar decisiones que permitan avanzar hacia una nueva etapa.

Luna en Piscis y Aries: cómo influye en las emociones este viernes 23 de octubre

La Luna comienza el viernes transitando los últimos grados de Piscis, un signo relacionado con la sensibilidad, la empatía y la intuición.

Sin embargo, durante la mañana ingresa en Aries, cambiando el tono emocional de la jornada.

La Luna en Aries representa iniciativa, independencia y necesidad de actuar. Por eso, la segunda parte del día puede interpretarse como un momento para recuperar la motivación, enfrentar conversaciones pendientes y comenzar proyectos personales.

La recomendación astrológica será encontrar un equilibrio entre lo que se siente y lo que se decide, evitando actuar únicamente por impulso.

Los tres signos más movilizados por la carta astral de hoy

Escorpio: comienza una etapa de renovación personal

Con el Sol ingresando en su signo, Escorpio inicia su temporada astrológica . Es un período simbólicamente asociado con la recuperación de la confianza, la transformación de vínculos y la posibilidad de dejar atrás situaciones desgastantes.

. Es un período simbólicamente asociado con la recuperación de la confianza, la transformación de vínculos y la posibilidad de dejar atrás situaciones desgastantes. En el amor, Venus retrógrado invita a revisar sentimientos y expectativas. En el trabajo, será importante reconocer qué proyectos merecen mayor dedicación.

Consejo del día: no tengas miedo de cambiar aquello que ya no te representa.

Aries: la Luna impulsa decisiones y nuevos comienzos

El ingreso de la Luna en Aries puede despertar una fuerte necesidad de movimiento y renovación.

Quienes pertenecen a este signo podrían sentir mayor entusiasmo para resolver pendientes, iniciar conversaciones o tomar decisiones personales.

En el ámbito laboral, la iniciativa será una herramienta importante, aunque convendrá evitar respuestas apresuradas.

Consejo del día: confiá en tu capacidad para avanzar, pero no confundas velocidad con claridad.

Piscis: sensibilidad, intuición y cierre de etapas

La Luna comienza la jornada en Piscis y favorece, dentro de la interpretación astrológica, la conexión con las emociones y las necesidades personales.

Para este signo, el viernes puede representar un momento de reflexión antes de avanzar hacia nuevos desafíos.

En las relaciones, será importante expresar sentimientos sin cargar con responsabilidades ajenas.

Consejo del día: escuchá tu intuición, pero acompañala con decisiones concretas.

Carta astral del viernes 23 de octubre: qué les espera a los otros signos

Tauro: la temporada de Escorpio pone el foco en las relaciones. Buen momento para revisar acuerdos y expresar necesidades.

Géminis: la organización de las rutinas y las responsabilidades laborales cobra protagonismo. Conviene ordenar prioridades.

Cáncer: la energía de Escorpio favorece simbólicamente la creatividad, el romance y la expresión emocional.

Leo: Marte y Júpiter en tu signo refuerzan las ganas de crecer y destacarte. Será importante administrar la energía.

Virgo: las conversaciones pendientes pueden adquirir mayor profundidad. Revisar detalles antes de comprometerse será fundamental.

Libra: después de cerrar tu temporada solar, comienza una etapa para prestar atención al dinero, los recursos y la autoestima.

Sagitario: el ingreso del Sol en Escorpio invita a bajar el ritmo y reflexionar sobre las decisiones que vendrán.

Capricornio: los proyectos colectivos, las amistades y las alianzas pueden ocupar un lugar importante.

Acuario: la atención se dirige hacia las metas profesionales y los cambios de rumbo. Es momento de evaluar prioridades.

Qué recomienda la carta astral de hoy para el amor, el dinero y el trabajo

En el amor, Venus retrógrado en Escorpio invita a revisar sentimientos, expectativas y relaciones del pasado. La astrología interpreta este período como una oportunidad para comprender qué vínculos necesitan cambios.

En el dinero, el comienzo de la temporada de Escorpio favorece simbólicamente la revisión de gastos, compromisos financieros y recursos compartidos. Antes de asumir nuevas obligaciones, conviene analizar las condiciones.

En el trabajo, la Luna en Aries puede estimular la iniciativa y las ganas de resolver asuntos pendientes. Sin embargo, con Mercurio próximo a retrogradar, será recomendable revisar comunicaciones, documentos y acuerdos importantes.

El mensaje de la carta astral para este viernes 23 de octubre

El cielo de este viernes combina la profundidad de Escorpio con el impulso de Aries, dos energías que, dentro de la astrología, se vinculan con la valentía y la transformación.

La jornada invita a reconocer aquello que necesita cambiar, recuperar la confianza y dar pasos hacia una nueva etapa.

El mensaje astrológico del día es claro: no todo cambio significa perder algo; a veces, transformar lo conocido es la mejor manera de abrir espacio para nuevas oportunidades.