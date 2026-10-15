«Decisiones límite»: el horóscopo de Mhoni Vidente y las advertencias clave para este jueves 15

El tablero astral de este jueves 15 de octubre de 2026 impone una pausa necesaria para barajar y dar de nuevo. Lejos de los arrebatos, las revelaciones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente exigen apelar a la serenidad, cortar de raíz con los rencores del pasado y aplicar un control férreo sobre la billetera antes de que comience a palpitarse el fin de semana.

La jornada está marcada por definiciones pendientes en el terreno sentimental y laboral, donde la clave para evitar tropiezos pasa por la comunicación sincera, el establecimiento de límites claros y la capacidad de frenar a tiempo los impulsos del consumo.

El horóscopo signo por signo: pronóstico y claves para hoy, 15 de octubre