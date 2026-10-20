Horóscopo chino de hoy, martes 20 de octubre, según Ludovica Squirru: signos con suerte y qué evitar

El horóscopo chino de este martes 20 de octubre de 2026 está marcado por la energía del Conejo de Fuego, una combinación que, dentro de la astrología oriental, se vincula con la sensibilidad, la intuición y la necesidad de encontrar equilibrio en las relaciones personales.

Según el calendario energético difundido por Ludovica Squirru, la jornada estará acompañada por el Ki diario 9, mientras que el Gallo será el animal en choque con el Conejo. Será un día propicio para fortalecer vínculos, tomar decisiones afectivas y avanzar en determinados proyectos personales.

Horóscopo chino: qué significa la energía del Conejo de Fuego este martes 20 de octubre

En la astrología china, el Conejo representa la diplomacia, la prudencia, la sensibilidad y la búsqueda de armonía. Cuando se combina con el elemento Fuego, estas características adquieren una intensidad especial, con mayor protagonismo de las emociones, la creatividad y las relaciones humanas.

La energía de este martes invita a prestar atención a los vínculos, expresar sentimientos y buscar acuerdos. Sin embargo, también recomienda evitar las reacciones impulsivas y las discusiones innecesarias.

El Ki diario 9, asociado simbólicamente con el elemento Fuego, refuerza la idea de movimiento, visibilidad y transformación.

Los signos del horóscopo chino favorecidos este martes 20 de octubre

De acuerdo con las concordias y afinidades del calendario chino, seis animales tendrán una energía especialmente compatible con la del Conejo durante esta jornada.

Rata: un día favorable para las conversaciones, los acuerdos y el acercamiento con personas importantes.

un día favorable para las conversaciones, los acuerdos y el acercamiento con personas importantes. Tigre: la energía del Fuego puede estimular la iniciativa, la creatividad y los proyectos personales.

la energía del Fuego puede estimular la iniciativa, la creatividad y los proyectos personales. Conejo: será una jornada para conectar con las emociones, fortalecer vínculos y escuchar la intuición.

será una jornada para conectar con las emociones, fortalecer vínculos y escuchar la intuición. Caballo: las actividades sociales, los encuentros y los viajes estarán simbólicamente favorecidos.

las actividades sociales, los encuentros y los viajes estarán simbólicamente favorecidos. Cabra: la armonía afectiva y las decisiones relacionadas con el hogar pueden cobrar protagonismo.

la armonía afectiva y las decisiones relacionadas con el hogar pueden cobrar protagonismo. Perro: un buen momento para buscar acuerdos, expresar sentimientos y consolidar relaciones.

un buen momento para buscar acuerdos, expresar sentimientos y consolidar relaciones. Chancho: la energía del día acompaña los encuentros familiares, la cooperación y los proyectos compartidos.

El Gallo, el signo en choque: qué recomienda el horóscopo chino

El Gallo será el animal en choque con la energía del Conejo este martes 20 de octubre.

Dentro de la tradición astrológica china, esta oposición se interpreta como una invitación a actuar con mayor prudencia, especialmente frente a situaciones que puedan generar tensiones o desacuerdos.

Para quienes nacieron bajo el signo del Gallo, la recomendación simbólica es evitar decisiones apresuradas, discusiones y compromisos asumidos por impulso.

Esto no significa que necesariamente tendrán un mal día, sino que la tradición aconseja prestar mayor atención a la comunicación y a las relaciones personales.

Qué conviene hacer y qué evitar este martes 20 de octubre, según el horóscopo chino

El calendario energético señala una serie de actividades consideradas favorables para aprovechar la influencia del Conejo de Fuego.

Las actividades recomendadas son:

Casarse y celebrar compromisos afectivos.

Orar, decretar y realizar prácticas espirituales.

Buscar la concepción.

Viajar y organizar encuentros.

Demoler y cimentar, especialmente en proyectos de construcción.

Por otra parte, las actividades que se aconseja evitar durante esta jornada son las mudanzas, las excavaciones, los cortes de pelo, las inauguraciones y las instalaciones de gas o electricidad.

Estas indicaciones forman parte de las creencias tradicionales del calendario chino y no deben interpretarse como predicciones comprobadas ni reemplazar criterios técnicos o de seguridad.

El consejo del horóscopo chino para este martes 20 de octubre

La energía del Conejo de Fuego propone una jornada para encontrar equilibrio entre lo que se siente y lo que se decide.

Será un día especialmente asociado con los encuentros, las reconciliaciones y la búsqueda de armonía, aunque el elemento Fuego también puede intensificar las emociones.

La clave de este martes será actuar con sensibilidad, evitar enfrentamientos innecesarios y aprovechar las oportunidades para fortalecer los vínculos.