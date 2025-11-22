Horóscopo de hoy sábado 22 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No seas tan despistado, anota el plan de los próximos días en tu agenda. Así será difícil que te olvides de algo importante. Amor: Busca estabilidad emocional. Este será un buen período para definir el rumbo de tu vida afectiva y alejar fantasmas del pasado. Riqueza: En lo económico, pagarás el precio de decisiones tomadas a la ligera. Aprende de esta lección para no repetir tu error. Bienestar: Nada de equivocarte dos veces en lo mismo, tu mejor capital es la experiencia. Piensa muy bien tus acciones, pueden ser decisivas en tu vida.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hoy podría ser un día complicado en el terreno social y familiar. Evita asistir a video conferencias en donde sepas que habrá personas con las que no encajas. Amor: Puedes estar más celoso e hipersensible, provocando algunas fricciones con tu pareja. Mantén la calma, busca el diálogo. Riqueza: Se darán las condiciones necesarias para que lleves a cabo viejos proyectos. El factor suerte se encontrará de tu lado. Bienestar: No le haces demasiado caso a tu salud y no estás cuidando demasiado tu imagen. Piensa si quieres seguir así.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No es buen día para pedir, ni dar explicaciones. Lo mejor será guardar silencio y escuchar con atención a los demás. Amor: El amor puede tomar una cualidad más espiritual. Te interesará ayudar a personas necesitadas y abrir tu corazón a la compasión. Riqueza: Tienes la suerte contar con colegas honestos el ámbito de las finanzas. No los descuides porque escasean. Bienestar: Desconfía de tu aparente buen estado de salud física y mental. Los cambios de temperatura pueden ser peligrosos en estos días.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Establece objetivos, para que no queden solamente en buenos propósitos. Pon un recordatorio para no olvidar lo que quieres conseguir. Amor: Creerás que el destino juega en tu contra cuando descubras que esa persona que te gusta ya encontró el amor. No te decepciones. Riqueza: Es una buena época para concretar todos los proyectos que tenías en mente. Concentra todas tus fuerzas en la realización. Bienestar: Dedícate a terminar todas aquellas actividades que tienes pendientes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No desesperes, tus logros serán más reales y duraderos. Persevera a pesar de las demoras y no te des por vencido antes de tiempo. Amor: Vive el presente sin ataduras y recuerdos. Es un período propicio para desprenderte sentimentalmente de lo que te lastima. Riqueza: La batalla será dura, pero con seguridad lograrás avanzar hacia tus objetivos económicos. Ten paciencia, se te dará todo. Bienestar: Un poco de actividad física, si eres de las personas sedentarias, no solamente te vendría bien, sino que es imprescindible. Comienza ya.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Ten cuidado, los planetas se alinearon y no traen energía positiva. No te preocupes, todo dependerá de las decisiones que tomes. Amor: Si estás en una situación afectiva difícil, toma la decisión de hacer cambios radicales en tu vida, y no que otros te influyan. Riqueza: Período importante respecto a tus recursos económicos. Vas a tener que volver a negociar ese trato que creías cerrado. Bienestar: Solamente necesitas tener ojos muy atentos a la realidad para detectar dónde están las oportunidades y no dejarlas pasar. Mantente alerta.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás explicar cuáles son tus objetivos para así alcanzar lo que tanto deseas, y así recibirás ayuda de tu entorno. Amor: Si sientes que la relación va en decadencia trata de salirte de tu rutina y hacer algo inesperado y que nunca pensaste. Riqueza: Es un momento en que no hay estabilidad en el trabajo, es por esto que debes ser un poco más responsable. Bienestar: No es una buena época para que te dejes superar por esos problemas y malentendidos. Relájate y tómate un momento para pensar las cosas con calma.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Presta atención a tu trabajo, puede ser que estés cometiendo errores, los cuales te traerán grandes inconvenientes para revertir. Amor: La situación de la pareja se encuentra en un momento de tensión. Es recomendable tomar un tiempo para aclarar las ideas. Riqueza: Momento inoportuno para realizar cualquier actividad financiera fuera de lo previsto. Sujétate a la rutina. Bienestar: Trata de calmar o dominar tu temperamento puede que no sea un buen momento para entrar en discusiones que no llevan a nada.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tu agudeza e ingenio convertirán los ratos de tu tiempo libre en verdadera y pura diversión. Alguien especial te acompañará. Amor: Si estás solo, sentirás deseos de divertirte, de conocer gente diversa y de establecer relaciones poco comprometidas. Riqueza: Aparecen oportunidades. Utiliza tu intuición para elegir la correcta. No desaproveches situaciones que se pueden dar una sola vez. Bienestar: Aprovecha oportunidades para divertirte y relajarte. Dedica el tiempo que sea necesario para divertirte y pasarla bien.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Los demás no estarán dispuestos a cooperar contigo y deberás controlar tu fuerte carácter si quieres que las cosas salgan bien. Amor: Si esperas resolver esa diferencia con tu pareja, no deberás escaparle. Enfréntala, al final verás que nada era tan complicado. Riqueza: Empezarás a ver cómo el esfuerzo de noches sin dormir empieza a dar frutos. Esto te dará motivación para seguir adelante. Bienestar: Si deseas vivir plenamente tu vida, debes abrirte a los afectos y dejarte querer. Pero ten en cuenta que sufrir también es parte de la vida.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Si ves que las cosas no te salen como quieres replantea la forma de pensar que posees y saldrás beneficiado. Amor: El egoísmo en exceso podría dañar tu actual relación. Trata de pensar más en ambos y no solamente en tu bienestar. Riqueza: Si las cosas no te salen como quieres no hay más vueltas que darle. No estás pasando por un buen momento en tus finanzas. Bienestar: Si te sientes sin ganas trata de distraerte y realiza actividades que te saquen de la rutina. Las charlas con amigos o colegas nunca están de más.