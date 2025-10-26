Horóscopo de hoy sábado 25 de octubre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Ya es muy tarde para volver atrás, has cruzado el punto sin retorno. Deberás poner todo de ti para salir de este problema laboral. Amor: Cierto malestar por problemas de familia que aún no se han resuelto. Pero si consigues solucionarlos, mantente a una distancia prudencial. Riqueza: El campo de acción se amplía con chances de crecimiento. Las impresiones que percibes te convocan a encontrar precisiones. Bienestar: El dinero llegará si sabes detenerte a tiempo en las situaciones confusas. Un salto oportuno evitará decisiones molestas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Compartir es mejor que apropiarse, preguntar mejor que dominar, convencer mejor que someter. Grábate a fuego estas palabras. Amor: La sexualidad gratificante hará que los malos momentos de la pareja sean menos importantes. Crea nuevas situaciones. Riqueza: Entre tus superiores y tú hay una buena relación porque evitas asustarlos con alardes de ambición, sigue así. Bienestar: Sentirás que te sobra energía para realizar esa operación que tienes demorada hace tiempo. Estás bien físicamente para hacerla.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: La madurez personal es tu mejor tarjeta de presentación. Paso a paso caminas hacia los puntos que te has marcado. Amor: Sabes que el estado físico y la belleza son importantes para la seducción, pero tu romanticismo hace vibrar cualquier corazón. Riqueza: Tendrás una magnífica actuación en el terreno de la enseñanza o investigación, porque tomas tu trabajo con gran seriedad. Bienestar: Valerte de ti mismo es positivo si no descartas que también puedes contar con los demás. Tu energía está óptima para seguir avanzando.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Perderás completamente los estribos por incompetencias en la gente con la que te toca interactuar. Muestra tu enfado. Amor: Tienes que dejar de lado tu tendencia a mentir. Si tu pareja no puede confiar en ti, será imposible mantener una relación sólida. Riqueza: Debes tolerar los arranques de furia de tu jefe, y no cometas la tontería de enemistarte con él porque te puede costar caro. Bienestar: Recibe a los cambios con los brazos abiertos. Si bien esconden incertidumbre, necesariamente presentarán una experiencia de la cual aprender.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Caerás en cuenta lo desconsiderado que has sido con la forma de manejar los sentimientos de los que te rodean. Intenta redimirte. Amor: Valora las pequeñeces dentro de la pareja. Hoy te darás cuenta lo afortunado que eres por tener la compañía que tienes. Riqueza: Debes mantener tus principios en tu ambiente laboral, y no te dejes influenciar por el entorno a la hora de actuar. Bienestar: La risa y los buenos momentos son bálsamos para el alma. Ellos serán tu mejor recurso para alejar de tu mente nubes de sufrimiento.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Las cuestiones afectivas y familiares ocupan tu mente y tus sentimientos, trata de llegar a acuerdos para mantener la armonía. Amor: Basta de rutina, es hora de dar un paso liberador. Punto final a los amores no correspondidos y los vínculos absorbentes. Riqueza: Haz valer toda tu capacidad, sobre todo si se trata de desafíos complejos. Los que te rodean confían en tus ambiciones. Bienestar: Deberás tener paciencia con todo el mundo, no es tu característica principal pero deberás esforzarte si quieres conservar ciertos amigos.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tus relaciones sentimentales y sociales son un reto, tienes poca tolerancia y chocarás con los demás, mostrando cierta inseguridad. Amor: En el amor, continúas creciendo. Si alguna relación te limita, probablemente estés muy tenso con ello y necesites liberarte. Riqueza: Todo trabajo mental está excelentemente favorecido para ti en el día de hoy. Cuentas, papeles, documentos… ponte al día. Bienestar: Te sorprenderá escuchar tantas observaciones referentes a tu persona. No seas modesto, mereces al fin tales reconocimientos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu capacidad mental está a un alto nivel. Ni siquiera algo tan espontáneo como conquistar dejará de ser filtrado por tu razón. Amor: La búsqueda de la felicidad es una constante en tu vida. Un gran amor es lo ideal y lo debes defender sin medir las consecuencias. Riqueza: Tus proyectos empiezan a tomar impulso. No pierdas el rumbo y continúa por ese camino, te traerá grandes beneficios. Bienestar: No hay medicamento para los dolores del alma. Sólo tú puedes darte el placer que necesita tu corazón. En principio intenta ver las cosas más claramente.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: El balance es positivo. La vida te sigue regalando luz y en ti está la fuerza para organizarte y para aprender las pequeñas lecciones. Amor: Pasión, romanticismo y sexo sin límites, de eso te alimentas. Cada día tu imaginación crea materia para disfrutar. Riqueza: Aunque te costará salir de esta etapa en la que tu economía no va como deseas, lo conseguirás, pero deberás desarrollar tu ingenio. Bienestar: Tu piel te mostrará lo que hay en tu interior. Tendrás tendencia a manchas o acné, intenta con medicamentos naturales.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: En el terreno de la comunicación tienes una gran dosis de originalidad porque eres trasgresor e inquieto. Aprovéchalo a tu favor Amor: Demostrar afectos es difícil, y más aún reconocer errores. Es momento de exteriorizar tu carácter para ser entendido y aceptado. Riqueza: El sol va a ayudarte a ver tus horizontes, ampliar tus aspiraciones y a hacer crecer tu interés por lo nuevo. Bienestar: Los trastornos estomacales serán pasajeros si encuentras la forma de alimentarte adecuadamente, buscando la fórmula más saludable. Toma más líquido.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Eres un gran generador de ideas. Todas las cosas comenzarán a estar mejor porque tienes la mente y el cuerpo en donde tienen que estar. Amor: No pienses tanto en el futuro, dedícate a vivir plenamente el presente con esa persona que tanto te quiere y te brinda. Riqueza: Es un mes de competitividad en el plano profesional, pero se te conceden ciertas ventajas con respecto al resto de los rivales. Bienestar: Hoy es el día propicio para pensar en tu cuerpo. Gimnasia, una buena cena, la mente libre y reír mucho, te gratificarán el alma y el cuerpo.