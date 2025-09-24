Los 3 signos que cambiarán su suerte en la última semana de septiembre

La última semana de septiembre llega atravesada por una fuerte influencia astrológica: la cuadratura entre Venus en Virgo y Urano en Géminis. Este aspecto planetario moviliza una energía intensa y, en muchos casos, desafiante para quienes más la sientan en su carta natal. Descubrí cuáles son los signos que recibirán con mayor fuerza este movimiento.

¿Qué significa la cuadratura entre Venus en Virgo y Urano en Géminis?

En astrología, este tránsito representa un choque entre dos energías muy diferentes. Venus, planeta del amor, el disfrute y la armonía, transita por Virgo, un signo que busca orden, precisión y estabilidad. En oposición, Urano en Géminis —planeta de los cambios repentinos y la libertad— sacude esa búsqueda de control con impulsos inesperados y giros imprevistos.

El resultado es una tensión que puede alterar vínculos, despertar nuevos deseos, agitar la creatividad y hasta provocar movimientos en el plano económico. Aunque el clima se perciba inestable, también abre la puerta a oportunidades novedosas que invitan a salir de la rutina y animarse a lo diferente.

Un impulso para crecer

Según la astrología, aunque esta cuadratura pueda sentirse inicialmente como una incomodidad, en realidad actúa como un catalizador de cambios necesarios. Lo que se mueve en estos días busca liberar energías bloqueadas y abrir espacio a nuevas experiencias que aporten vitalidad y renovación.

La clave estará en no resistirse al cambio, sino en recibirlo con mente abierta y flexible, entendiendo que la inestabilidad también puede ser una aliada en los procesos de transformación personal.

Los 3 signos zodiacales más afectados por la cuadratura entre Venus en Virgo y Urano en Géminis

Sagitario

Los nativos de este signo vivirán este tránsito como una sacudida liberadora. Aunque no es un signo directamente involucrado en la cuadratura, su energía mutable lo conecta con el movimiento entre Virgo y Géminis. Esto puede traducirse en un golpe de suerte relacionado con estudios, viajes, nuevas conexiones sociales o proyectos que amplíen sus horizontes. Lo que parecía una puerta cerrada puede abrirse de forma inesperada, mostrándole caminos que los llevan a crecer y expandirse con entusiasmo renovado.

Virgo

La presencia de Venus en su signo ilumina directamente el mundo personal de los virginianos, al igual que sus relaciones y su autoestima. La cuadratura con Urano puede sentirse como un pequeño caos que desordena lo conocido, pero en ese desorden surgen oportunidades de mejora. Tendrán la chance de cambiar su suerte en lo emocional, atrayendo vínculos más sanos o en lo económico, a través de propuestas inesperadas que le permitirán demostrar su capacidad de organización con un toque innovador.

Géminis

Este aspecto es crucial para los geminianos porque Urano se encuentra en su signo, activando de manera directa sus deseos de cambio y renovación. Puede llegar una sorpresa en el ámbito laboral o económico que altere planes establecidos, pero que a la larga abra un camino mucho más alineado con su verdadera libertad. A nivel afectivo, habrá giros que permitirán soltar viejas dinámicas y atreverse a experimentar relaciones con un aire más fresco, menos rutinario y más auténtico.

Con información de Terra