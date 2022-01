Ibero relativizó el parte sanitario y dijo que seguramente “hay muchos más casos”

“Esto de los números es muy relativo, sabemos que hay muchísimos casos de covid en la provincia”, con esa frase la doctora Mercedes Ibero describió la realidad sanitaria de la provincia, en su reporte semanal sobre la pandemia de coronavirus. “El parte (sanitario del ministerio de Salud) no es tan real en el número porque hoy no nos hisopamos todos los que tenemos síntomas”, agregó.

«Tenemos 11489 casos activos (valor del miércoles a la mañana) de quienes fueron hisopados pero seguramente hay muchos más casos, que ojalá estén todos aislados», expresó.

Ibero resaltó que los datos que registra el parte provincial sólo incluye los casos nuevos que tienen indicación médica para hisoparse, lo que cargaron sus datos en la app Cuidar y los que recurrieron a los laboratorios privados para realizarse un test. Recalcó que no se ocultan casos con la nueva forma de registro. «Se sacó el hisopado por hisopar, de gente que quería saber si tenía covid», indicó.

«Por la cantidad de casos puede ser que esté circulando mucho más la variante ómicron», señaló, pero aclaró que los registros (de hace dos semanas) sólo mostraban tres casos (dos de ellos foráneos).

En Río Negro hay un 70 por ciento de ocupación de camas de terapia y sólo por covid hay ocupadas entre 27 y 30 camas. Hay 60 de terapias libres en la provincia señaló la funcionaria. El 70 por ciento de los internados por covid en terapia no están vacunados o tienen esquemas incompletos.

“Aún en esta etapa del covid y viendo los resultados no se entiende que tengamos gente no vacunada, el otro día falleció una persona de 32 años sin antecedentes y no estaba vacunada”, expresó Iberó y agregó que “hay gente que pasó el covid y la pasó bárbaro y otras que tienen la tres dosis y no la pasó bien, pero nosotros como país en algún momento teníamos 10 mil casos nuevos por día y 300 fallecidos, hoy hay 100 mil por día y hay 100 o 200 fallecidos, la diferencia es increíble, es increíble lo que esta logrando la vacuna”.