Impuesto extraordinario a los grandes patrimonios

Por Mgter. Norma Noya (*)

Es sabido que los tributos constituyen la principal fuente de recursos con que cuentan los Estados para afrontar los gastos que se originan en la realización de sus fines políticos, económicos y sociales, y la forma que tienen de recaudarlos es ejerciendo su poder de imperio. Es cierto que el Estado podría exigir impuestos sobre la base de cualquier presupuesto, pero las situaciones elegidas por el legislador son de naturaleza económica y/o política, y tienen en cuenta innegablemente alguna manifestación de capacidad contributiva sobre la cual aplicar su poder de imperio.

Uno de los principios rectores de la tributación es el principio de equidad, establecido en nuestra Constitución Nacional (CN) en su art. 4°.

Actualmente, la estructura tributaria nacional, se sostiene en los siguientes tributos, a saber: Impuesto al Valor Agregado (30,5%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (23,4%), Impuesto a las Ganancias (21,8%), Derechos de Exportación (7,9%), Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (7%), Impuesto a los combustibles (3,2%) y el 6,1% corresponde al resto de los tributos (Gráfico adjunto).

Visualizando tal composición, ¿podríamos calificar la estructura tributaria en nuestro país como equitativa? Evidentemente la respuesta es negativa, ya que salvo el Impuesto a las ganancias que de alguna manera grava manifestaciones inmediatas de capacidad contributiva como los ingresos; la materia imponible de casi todo el resto de los tributos se basa en gravar manifestaciones mediatas de capacidad contributiva, como pueden ser los consumos en general (IVA) o de algunos bienes (combustibles) y servicios (débitos y créditos bancarios). Un caso único, lo constituyen los ingresos al sistema de Seguridad Social, que según cierta doctrina se consideran como un tributo al trabajo y/o una contribución especial.

La capacidad contributiva se la puede definir como la potencialidad de participar en los gastos públicos, que el legislador atribuye a un sujeto particular o a un hecho económico. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los distintos tributos gravan diferentes manifestaciones de capacidad contributiva, intentando de alguna manera respetar el principio de equidad establecido en la CN. A saber: Que paguen más los que más tienen, se grava el patrimonio. Que paguen más los que más ganan, se grava la renta. Que paguen más los que más gastan, se grava el consumo.

Salvo el Impuesto a las Ganancias, la materia imponible del resto de los tributos se basa en gravar los consumos en general, o de algunos bienes y servicios.



Es evidente que el primer tipo de tributos, los patrimoniales, están prácticamente ausentes del actual Sistema Tributario argentino. Los mismos, están gravados a través de ciertos impuestos como el Impuesto a los bienes personales y el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que desde siempre tuvieron una contribución exigua al sistema tributario; y que el gobierno anterior de Mauricio Macri, los hizo prácticamente desaparecer (Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta) o respetó su existencia al mínimo de su expresión (Impuesto a los bienes personales).

La poca importancia de los impuestos patrimoniales, fue la constante en el sistema tributario argentino a través de su historia, ya que apenas contribuían a las arcas públicas en un 2 o 3%.

Ello no es exclusiva de la Argentina, sino que es una constante en casi todos los países occidentales. El economista –según mi parecer- más importante de la actualidad Thomas Piketty en sus obras, lo observa como uno de los factores que contribuyen al aumento de la desigualdad en la propiedad del capital en el siglo XXI (Ref. (1): Piketty, “El capital en el Siglo XXI”, 2014).

Ante la epidemia del Covid-19, la Cámara de Diputados de la Nación estudia la posible sanción de una ley impositiva que grave los patrimonios. El proyecto considera como materia imponible los capitales blanqueados en el año 2017. El Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller, pretende extender el radio de contribuyentes a los grandes patrimonios, hayan entrado en el blanqueo o no.

Tampoco sería una idea Argentina. Francia, ante la finalización de la 2° Guerra mundial, sancionó en 1945 el Impuesto a la Solidaridad Nacional que era excepcional y que gravaba los patrimonios con alícuotas que podían llegar hasta el 20% para los patrimonios más elevados. De Gaulle la justificaba con un sentido solidario para los contribuyentes obligados, contrastando la situación de ellos con la de “…tantos franceses que lo perdieron todo” (Ref. (1) Piketty).

¿Es la hora de la solidaridad? Eso aparece en cada uno de los miles de mensajes que llegan a los teléfonos. ¿Pero qué ocurre cuando tenemos que contribuir para que el Estado compre un respirador, un barbijo o le pague el sueldo a una enfermera? ¿Tendremos la misma respuesta?

Habrá que ser meticulosos en la redacción de la norma, para no dejar flancos abiertos y para que su recaudación sea lo suficientemente importante, atento la situación extraordinaria que atraviesa el país y el mundo.

(*) Especialista en Tributación (UNCo), Magister en Desarrollo Económico (Universidad Internacional de Andalucía), Investigadora (IPEHCS - CONICET).