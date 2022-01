Impulsan una ley para que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria

La diputada nacional por Salta Verónica Caliva y su par Juan Carlos Alderete de la provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley que para que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria. Pretenden que se sume al calendario nacional. Ambos son legisladores del Frente de Todos.

“Incorpórase al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, el esquema completo de vacunación contra el SARS CoV-2 (COVID-19) para todas las personas mayores de dieciocho (18) años que habitan la República Argentina de acuerdo a las prioridades y programas fijados por el Ministerio de Salud de la Nación”, señala el primer artículo del documento.

“La vacunación contra el SARS CoV-2 (COVID-19) con esquema completo también será obligatoria para los niños y las niñas de entre 3 y 17 años que presenten comorbilidades y/o enfermedades de riesgo debidamente certificadas por personal médico”, indica otro artículo de la iniciativa.

Junto a @caliva_vero presentamos un proyecto de Ley para la «Incorporación de la vacuna contra el Covid 19 al Calendario Nacional de Vacunación».#LasVacunasSalvanVidas pic.twitter.com/FcEVLTTrne — Juan Carlos Alderete (@JCAlderete_CCC) January 13, 2022

Entre los argumentos, los diputados señalan que contar con una vacuna “permitirá ir restableciendo en plenitud las actividades económicas y sociales. Para ello necesitamos que toda nuestra población esté vacunada”.

“Los números de los contagios y muertes indican que la pandemia lejos está de haberse terminado”, aseveran en el texto.

«Contamos con vacunas que han demostrado un extraordinario perfil de seguridad, eficacia y efectividad (…) A su vez, existe un consenso prácticamente unánime a nivel mundial considerando a las vacunas anti SARS-CoV-2 como la herramienta central en el combate frente a la pandemia”, argumentan en el proyecto.

En ese sentido, el texto remarca que “con la vacunación masiva y obligatoria para todas las personas, completando los esquemas vigentes, se asegurará una mayor protección para el conjunto de la población”.

Que implicaría

En Argentina, la obligatoriedad va en dos sentidos: del Estado en garantizar su cobertura gratuita y de los ciudadanos en aplicársela. Pero si no se vacunan, no hay una sanción. El carnet de vacunación se solicita en el ingreso a la escuela, por ejemplo. En el caso de que no esté completo, desde el sistema educativo se estimula a los padres a que vacunen al menor.

El primer país europeo en aplicarlo

Austria se convertirá a principios de febrero en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para adultos, bajo pena de elevadas multas.

Tras revisar los planes ​para poner en vigencia la obligatoriedad de la vacuna, el Gobierno austríaco aclaró que se aplicará a todos los residentes que hayan cumplido 18 años -salvo que estén exentos por motivos de salud- y no para los mayores de 14 años, como se pretendía originalmente.