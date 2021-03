Incendio en la Patagonia: lugares de la región para acercar donaciones

La solidaridad fue inmediata y en toda la región se desplegaron campañas para ayudar a los damnificados por los incendios en la comarca andina.



Desde distintos puntos de Río Negro y Neuquén, instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales, cooperativas y grupos de trabajo que habitualmente ofrecen ayuda social emprendieron la tarea de reunir donaciones para los vecinos de las comunidades afectadas.



“Como parte de la comunidad de la Comarca Andina, manifestamos nuestra profunda preocupación por los incendios que se suceden en estas últimas horas en El Hoyo, El Bolsón y distintas localidades cordilleranas. Es absolutamente necesario la intervención efectiva de la Justicia para investigar el origen de estos incendios que se suceden de manera recurrente en nuestra región”, dijeron desde la Universidad Nacional de Río Negro.



La institución impulsó una campaña, pidiendo a la comunidad el aporte específico de los siguientes insumos: botellas de agua, alimentos no perecederos, barritas y turrones, elementos de botiquín (Platsul, guantes descartables, vendas elásticas, vendas de algodón). Ropa (remeras, camisas, calzados como zapatillas, botines, borceguíes, buzos, camperas, medias), ropa para bebés, pañales, ropa de cama: frazadas, mantas, sábanas, toallas y juegos para niños.



Los puntos de recolección son:



Universidad Nacional de Río Negro

Bariloche: Hall de entrada de la UNRN Sede Andina, Mitre 630, de 9 a 15.

Dina Huapi: Los radales 1236.

El Bolsón: Arrayanes 5060 - José Hernández 568, departamento 4 y San Martín 2650.

Roca: Edificio Académico, Estados Unidos 750, de 9 a 17.

Viedma: Predio La Rural Avenida Don Bosco y Leloir.

Por su parte, la Red Solidaria Bariloche, Cáritas Bariloche y el Grupo Scout organizaron una colecta, que se extenderá hasta el domingo, en el gimnasio municipal 2, ubicado en La Paz y Rolando, de 10 a 20 horas. Desde la organización, explicaron que la colecta está coordinada con instituciones de los lugares afectados ya que se relevan necesidades y se trasladan a los vecinos damnificados.

En este caso, solicitan la colaboración de ropa y calzado (en buen estado y ordenado por edades/sexo), pañales (todos los tamaños), artículos de higiene personal, barbijos, artículos de primeros auxilios Platzul o similares (cremas para quemaduras), gasas, vendas y solución fisiológica, alcohol para desinfección, velas, alimentos no perecederos, agua envasada (de 2 o 2,25 litros) y pilas grandes.



Bariloche

El Club Andino Bariloche juntará de lunes a viernes de 9 a 18, toallas, frazadas, almohadones, ropa de abrigo para todas las edades, shampoo, dentífrico, jabones, agua potable, alimentos no perecederos, vasos descartables y nafta.

Neuquén

En Neuquén son varias las iniciativas solidarias activas para atenuar el impacto de los incendios en la zona cordillerana.

La facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (Buenos Aires 1400) es uno de los lugares donde se recibirán donaciones. Desde la institución informaron que las donaciones se podrán llevar, siguiendo los protocolos sanitarios, a partir de hoy de 9 a 18.

Plaza Huincul

En Plaza Huincul, los bomberos voluntarios organizan una colecta solidaria "Todos por nuestra Patagonia". Se aceptan donaciones de ropa, calzados, sábanas, frazadas y alimentos no perecederos, además de agua. Se pueden entregar en el cuartel huinculense que está en Rivadulla 1035.

Otro de los grupos organizados para juntar cosas para la comarca andina es de jóvenes. Ellos reúnen alimentos no perecederos, vendas, gasas, platsul, agua envasada por 500 milímetros o en bidones. En este caso aportaron números telefónicos: 2996244502; 2995954923; 2994676583 o al 2995805758 o dirigirse a la tradicional tienda "Jaime" de Roca y Tucumán de Cutral Co.

Cipolletti

Club Marabunta. Se está pidiendo: colchones y frazadas; gasas, vendas y cremas para quemaduras; alimentos no perecederos; ropa y calzado; agua. Lugar: quincho de veteranos, viernes de 17 a 21; sábado y domingo de 12 a 18 horas.

Roca

En Roca se activaron diferentes campañas para asistir a los vecinos de la comarca andina.

Además de la recepción de donaciones en la sede académica de la UNRN, la Asociación Española recibe ropa de cama, calzado, abrigos y toallas en su sede de España 1371, de 9 a 13 y de 17 a 20.



La cooperativa J.J. Gómez Limitada (exFricader) también está reuniendo insumos, para partir mañana sábado hacia la zona cordillerana. El punto de recepción es el local de Avenida Roca 725, de 9 a 13.



El espacio de co-working DOT también recibe donaciones en Chacabuco 1.512, igual que el espacio maternal Pomporerá, que acopiará la ayuda en Estados Unidos 420, de 8 a 17.

Fernández Oro

A partir de una iniciativa surgida en Fernández Oro, se llenarán tres camiones con elementos para ayudar a las familias damnificadas por los incendios en la zona cordillerana que afectó a El Bolsón, Las Golondrinas, El Hoyo, Lago Puelo, entro otras localidades.



Los impulsores de la campaña son los referentes de El Galpón de Oro, que se encuentra detrás de la estación de servicio YPF de la localidad. El teléfono de contacto es 298-486-9619.

También piden por vales de combustible para poder costear los viajes. La idea es transportar lo recaudado a medida que se vayan llenando los camiones.

Regina

Un grupo de comerciantes e instituciones de Regina se sumaron a las campañas solidarias para asistir a las familias que fueron afectadas por el incendio en la comarca andina. En pocas horas se logró reunir una buena cantidad de elementos, mientras que se mantiene abierta la posibilidad de realizar donaciones. Todo lo recolectado será transportado este sábado hasta la localidad de El Hoyo.

Una decena de comercios se plegó rápidamente a la campaña solidaria, en tanto que la Asociación Bomberos Voluntarios de esta ciudad ofreció las instalaciones del cuartel como centro de acopio.