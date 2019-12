Independiente ganó y el Clausura de Río Colorado se define en la última fecha

Independiente goleó por 4-0 a Defensores de la Colonia y ahora comparte la cima del torneo Clausura de la liga de Río Colorado junto La Adela, ambos con 24 puntos. El triunfo del Rojo dejó un final de bandera verde a falta de una fecha para el cierre del segundo certamen del año.

Con este resultado, Juventud Agraria (que tiene dos puntos menos) espera por un milagro, ya que necesita que los punteros dejen puntos en el camino para soñar con el título.

El Rojo fue simple, práctico y profundo. Cada vez que se lo propuso llegó con claridad al arco rival y siempre que pudo lastimó. El colono, por su parte, tuvo momentos de buen fútbol aunque careció de puntería.

En el primer tiempo Emiliano Monti abrió el marcador a favor de os locales y con ese resultado se fueron al descanso.

En el complemento los dirigidos por Luciano Alaniz jugaron de contra ante la desesperación de su rival.

Gastón Cancina estableció el 2-0, Román Pérez aumentó la diferencia y Cristian Antilao, en contra, puso el 4-0 final.

El Rojo llegó a la cima de la tabla y no baja los brazos en la pelea por retener en la próxima fecha el título que consiguió en el Apertura.

En caso que lleguen dos equipos en igualdad de puntos una vez que finalice el torneo, habrá un partido desempate para sacar al campeón del segundo torneo del año. Mañana en la reunión de la liga se resolverá la última fecha.

La tabla de posiciones: Independiente y La Adela 24, Juventud Agraria 22, Buena Parada 20, Defensores 18, Atlético 14, Barrio Unión y Villa Mitre 8.

Próxima Fecha: Barrio unión vs La Adela, Villa Mitre vs Independiente, Juventud Agraria vs Atlético, Defensores vs Buena Parada.