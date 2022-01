La etapa más larga, el río más ancho, el calor más intenso.

Por lejos, el de ayer fue el día extremo de la Regata del Río Negro, que si bien su característica primordial es la complejidad, esa diversidad de factores que la hacen única esta vez tocó las resistencias más profundas de los cientos de palistas que están corriendo la edición 2022.



Ayer la travesía salió de su zona de confort ya que por primera vez el inicio de etapa no fue desde un balneario, sino desde una hermosa playa dentro del campo perteneciente al Establecimiento Rural Bacciadone, punto de largada de la quinta etapa de la travesía.



Lejos del público que venía acompañando desde las orillas, esta vez sólo fueron los palistas y sus allegados lo que se movieron en la previa entre los botes, presagiando de entrada lo que sería un mediodía arduo y difícil por el calor. La organización adelantó dos horas el inicio de la etapa, pautado en principio para las 11, pero la medida resultó insuficiente.



En medio de todas estas dificultades, una vez más la dupla más apta en esta travesía fue la conformada por Damián Pinta y Facundo Lucero, que como todos sufrieron por el calor, pero en el sprint final resistieron ante la presión de los hermanos Caffa, que estuvieron a medio bote de quedarse al menos con una etapa. Los campeones defensores llevan un perfecto cinco de cinco en lo que va de competencia.



Explosivo sprint final entre los actuales líderes de la prueba y los hermanos Caffa. (Foto/Jorge Tanos)

“Lo más duro de hoy fue el calor, fueron horas difíciles arriba del bote pero pudimos cerrarla bien. Los Caffa hace la guerra al final, tuvimos la suerte como para quedar para sprintar, más allá que al principio nos quedamos sin orilla pero pudimos pasar bien por el medio”, explicó Damián Pinta sobre las dificultades de la etapa y su llegada al balneario de Conesa.



“Fue el día donde más se sintió el calor, con una etapa larga con menos corriente y por momentos el sol te sofocaba”, agregó por su parte Facu Lucero, hablando también del común denominador que signó la jornada de ayer.

Con alta temperatura, tanto como el día, se bajó del bote Rodrigo Caffa, quien culpó al sorteo que la organización realizó para las dos etapas contrarreloj. En ambas, el bote N° 4 partió en primer lugar, la posición menos favorable para esa modalidad.



“Contra los chicos en el agua se puede, el problema está en otro lado. Es una boludez, entrenamos todo el año, gastamos guita y que lo decida el azar una Regata, no tiene sentido. No estoy de acuerdo con el sistema. Se invierte mucho para esto y que lo defina el azar, no tiene sentido. Prefiero jugar a la lotería”, ironizó el entrerriano.



El último lugar del podio en el K2 senior le corresponde por ahora a Leandro y Martín Mozzicafreddo, que subieron al tercer lugar tras las fallidas performances de Sebastián Vergauven y Julián Algañaras en las etapas contrarreloj. Ayer los del Náutico Luis Piedra Buena recuperaron algo de tiempo, pero no todavía lo suficiente para desplazar a la pareja de Luis Beltrán.

Todos los ganadores de la quinta etapa

K2 senior

Damián Pinta-Facundo Lucero

K2 junior

V. Vergauven – J. Catalano

K2 master A

Armando Barrios- Emanuel Carnicero

K2 master B

C. G. Vandewieke – G.Semprini

K2 master C

Claudio Penchulef – Manuel Velázquez

K2 damas

Verónica Dinoia- Yanina Di Nardo

K2 mixto

Federico Demasi-Lorena Ramos

K1 senior

Jéremy Candy

K1 master A

Matías Milcoff

K1 master B

Federico Puzzo

K1 master C

Omar Linares

K1 damas

Andrea Bianchi

K2 Trav. A Caballeros

Emanuel Gatica – Nicolás Gatica

K2 Trav. B Caballeros

Mariano Turner-Marco Pruccoli

K2 Trav. C caballeros

Dardo Balboa – F.Allende

K2 trav. D Caballeros

Roberto Bustos – Ricardo Ovejero

K2 Trav. Mixtos A

Francisco Salgado – Miriam Rivera

K2 Trav. Mixtos B

Cristian Frasse – Pamela Gremigni

K2 Trav. Mixtos C

A. Busnadiego – María Anduelo

K2 Trav. Damas

Mariana Méndez – Iris Sepúlveda

“520” Cab. A

Enrique Tucci

“520” Cab. B

Nicolás Cifuentes

Hoy se corre la sexta y penúltima etapa de la travesía con nuevo horario

Luego de extenuante día de ayer, con temperaturas superiores a los 40°, la organización de la Regata tomó la decisión de que la sexta etapa entre el Establecimiento Querejeta y el balneario de San Javier, se largue a las 10 de la mañana y no a las 13:00, como estaba estipulado.



Las obvias razones de tal decisión es la ola de calor que está afectando a nuestra región. Para la quinta etapa de ayer, se había decidido largar a las 11:00, pero el adelantamiento de dos horas no fue suficiente para poder mitigar el calor.

La distancia para el parcial es de 40 kilómetros, apenas un poco menos extenso que el de ayer. Los primeros palistas en arribar a San Javier lo harán después de más de dos horas de competencia.



Lucha total en el K2 master A entre el bote 17 y el 20. (Foto/Jorge Tanos)

En esta etapa podría ser determinante para varias categorías, entre ellas el K2 master A y el K2 junior.

En el primero Santigo Gentile y Guillermo Beacon le llevan sólo 12 segundos a Armando Barrios y Emanuel Carnicero. Entre los junior Baltazar Itria y Julián Salinas aventajan por sólo 1segundo 87/100 al bote de Vicente Vergauven y Joaquín Catalano.