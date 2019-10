Inglaterra y los All Blacks, por un lugar en la final del Mundial de rugby

Inglaterra, que venció hoy a Australia, y Nueva Zelanda, eliminó a Irlanda, jugarán el sábado 26 de octubre por un lugar en la final del Mundial de rugby que se está disputando en Japón.-



Los británicos, que pasan por un buen momento, superaron en el primero de los partidos de cuartos de final a Australia, por 40 a 16.



Los primeros en avanzar fueron los ingleses, campeones de este certamen en 2003, que ratificaron sus credenciales para aspirar al título.



Exhibieron una muy sólida defensa y un acertado juego de ofensiva para derrotar sin demasiados sobresaltos a los australianos en Oita.



Los tantos de Inglaterra se concretaron con tries de Jonny May (2), Kyle Sinckler y Anthony Watson, con cuatro conversiones y cuatro penales del medio apertura y capitán Owen Farrell, la figura del partido y autor de 20 puntos. Para los oceánicos el único try lo marcó Marika Koroibte. Christian Lealiifano sumó tres penales y una conversión.



En el segundo partido, los poderosos All Blacks derrotaron sin complicaciones a Irlanda, por 46 a 14.



El seleccionado oceánico tomó las riendas del juego desde temprano y llevó el partido al terreno que quería.



El partido empezó a quebrarse a partir del primer try de Aaron Smith. De a poco, la resistencia verde cedió y el entretiempo llegó con una ventaja indescontable ante un equipo de este calibre. Fue 22-0 antes de ir a los vestuarios.



La segunda parte solo acentuó el dominio y poderío de los hombres de negro, que hasta parecían con la decisión de llegar a semis con su propio ingoal sin vulnerar.



Los números 2 finales jugaron Inglaterra y Australia, con un título para cada uno. Los Wallabies fueron campeones en 1991 los británicos en 2003. 8 veces se clasificaron los All Blacks para las semifinales del Mundial.

Pero, Robbie Henshaw apoyó por primera vez para el Trébol cuando el partido estaba 34-0. A partir de entonces, los últimos 10 minutos fueron de pura adrenalina en ambos lados.



Los All Blacks volvieron a estirar la diferencia, Irlanda descontó otra vez y sobre el cierre Jordie Barrett le puso cifras definitivas al 46-14.