“Innovar e invertir es nuestra premisa para mantenernos”

La Cooperativa Telefónica de Centenario tiene 8000 clientes de internet y unos 12.000 clientes de telefonía y comenzó sus operaciones en la ciudad en 1962.

Su razón social la liga directamente a uno de los sectores más dinámicos de la era moderna como son las comunicaciones y la prestación del servicio de internet, con una vorágine de cambios permanentes que obligan a estar atentos y a realizar inversiones para no quedarse frente a los competidores.

Hoy le toca estar al frente de la Cooperativa a Fernando Da Ros, su actual presidente.

“Tuvimos que competir con empresas muy grandes a través del tiempo, pero logramos salir airosos, lo cual es un resultado que nos alienta a continuar con lo que estamos haciendo”, dice el directivo consultado por este medio con motivo del Día Internacional del Cooperativismo.

La Cooperativa de Centenario muta actualmente al servicio de fibra óptica.

“Siempre digo que lo que es comunicación no tiene techo, pero lo que es nuevo hoy en seis meses ya entra en discusión, la innovación va de la mano de la inversión y eso es lo que hacemos de manera permanente, innovar e invertir”, dice Da Ros, quien además es comerciante en la ciudad donde reside actualmente.

“En los comienzos de la cooperativa todo era mucho más ligth, hoy la dinámica que tiene internet es mucho más compleja, contempla mucha innovacion, requiere gente cada vez más especializada”, dice a río negro sobre los desafíos que tienen como empresa en la actualidad.

Yendo un poco a los comienzos de la Cooperativa, Da Ros explicó que “se arrancó dando internet por el par de cobre, después pasó al ADSL y ahora estamos haciendo todo el tendido de fibra que es lo último que hay en el mercado”.

La morosidad creció pero la cooperativa decidió no cortar el servicio, al que no puede pagar le redujimos el servicio a 2 o 3 megas”. Fernando Da Ros, presidente de Cooperativa Telefónica Centenario.



Respecto del área de influencia que manejan sostuvo: “Nosotros tenemos todo el ejido de Centenario, chacras incluidas, donde damos servicio de telefonía e internet. El servicio en las chacras no es para nada rentable, pero la cooperativa lo está haciendo”.

Entre los desafíos que les plantea la actividad aparece la llegada de otra empresa de servicios a la ciudad que incursiona en el mismo rubro. “Hoy tenemos una competencia que pudimos superar y que nos enseñó mucho, pudimos competir con una empresa de primer nivel”, aclaró orgulloso el directivo.

La Cooperativa se mueve en un sector donde la demanda por el servicio no experimentó demasiados sobresaltos durante el tiempo que lleva la cuarentena por covid-19. Eso se reflejó en los números: “Hoy tenemos 100 instalaciones pendientes que estamos sacando hasta donde la pandemia nos lo permite y tenemos tercerizado todo el servicio sanitario que nos garantiza trabajar en un ambiente seguro”, sostuvo Da Ros.

Y para fortalecer un poco más la idea de que esta situación no los afectó, el directivo comentó que “cuando comenzó la cuarente el consumo de megas aumentó 40% y hoy hay una fuerte demanda de clientes que quieren el servicio, el mes pasado se conectaron más de 200 nuevos usuarios”.

Por último, Da Ros explicó en una frase el presente económico de la entidad que preside: “No nos metemos en nada que no podamos manejar, no tenemos ayuda del Estado y estamos saneados”.