Insultaron y agredieron al personal del centro de salud de Dina Huapi

Una mujer y su hijo, de unos 30 años, insultaron y agredieron al personal sanitario del Centro de Salud de Dina Huapi ayer por la mañana. Arrojaron una piedra que impactó contra la puerta de ingreso de la institución.

El médico generalista Juan Manuel Mompó explicó que todos los lunes de 10 a 13, el equipo de salud se reúne a fin de planificar las acciones sanitarias, desde la campaña de vacunación, la organización de los consultorios, las visitas domiciliarias, los talleres y capacitaciones internas y los pases de pacientes complejos que requieren de otro abordaje interdisciplinario.

«Es un espacio de encuentro. A pesar de que colocamos carteles e informamos a través de las redes sociales, muchas veces, se acerca gente y les explicamos que, si no es una urgencia, atendemos de 8 a 10 o bien después de las 13«, señaló Mompó.

Dijo que por lo general, la gente entiende y «si bien se va refunfuñando, la situación no pasa a mayores». El lunes, en cambio, una mujer se acercó para solicitar atención médica para su hijo. «Me aproximé a la puerta para darle una respuesta a su demanda. Pero desde el primer momento, arrancó con una agresividad elevada, casi sin escucharme», relató el médico.

El cascote que lanzaron los agresores impactó contra la puerta de la institución. Foto: gentileza

En un momento, señaló, comenzó a gritar enojada, manifestando que su hijo se sentía mal, que debían atenderlo y amenazando con denunciar al personal sanitario

«En eso, se baja el hijo del auto y empieza con insultos, improperios y amenazas, descalificando a las instituciones y diciendo que nunca los atendemos. Cuando la mujer empieza a empujar la puerta, le digo que voy a llamar a la policía y al intentar cerrarla, mi compañera me grita que tenga cuidado. Escucho un golpe fuerte y quedé shockeado», aseguró. La mujer había arrojado un cascote enorme que impactó en la parte de abajo de la puerta.

«Por suerte -agregó Mompó-, no dio en los vidrios porque si no, me hubiera estallado en la cara. Esta gente corrió hasta el auto para irse y nosotros salimos para tomar la patente».

La policía demoró varios minutos en llegar al centro de salud. No tomó declaración al personal y les indicó que debían radicar la denuncia en la Comisaría de Dina Huapi. «Esto sobrepasó el nivel de agresividad donde corrimos riesgos y hubo un daño concreto a un edificio público», resumió Mompó.

El médico recordó que el sistema de salud está compuesto por distintos niveles, de acuerdo a la complejidad. «En Dina Huapi -resaltó-, brindamos un primer nivel de atención. Es la puerta de entrada al sistema de salud. Atendemos patologías de baja complejidad. Esta institución no está preparada para recibir una emergencia. Cuando hay una urgencia, la gente debe saber que debe comunicarse al 107 o 911″.