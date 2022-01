Investigar la evasión en grandes propiedades y loteos

Destaco el trabajo realizado este último verano por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), sobre todo en la detección de evasión en importantes propiedades de Cariló y Pinamar o en edificios de lujo en Mar del Plata que fiscalmente estaban declarados como baldíos.



En Río Negro sabemos que estas situaciones también existen y es necesario que se investiguen.



Hay sobrada información vinculada a loteos, viviendas particulares en barrios nuevos, construcción de edificios que se declaran como no terminados, etcétera. Y ello convive con la situación de quienes viven en tomas organizadas desde hace años o nuevas, y son permanentemente estigmatizados, hostigados por la situación irregular en la que se encuentran, al tiempo que tienen déficits en los servicios más básicos.



Unos no pagan porque no quieren, otros no pagan porque no pueden. Mirar para otro lado no es lo que corresponde. La función pública exige marcar estas desigualdades y anomalías y obrar en consecuencia.

Los que no pagan porque no quieren en muchos casos acumulan reservas dolarizadas o en pesos y hacen negocios nuevos, mientras tienen deudas con el fisco que no reconocen o no asumen. Los que no pueden viven mal, sus casas se incendian o se inundan las calles ante cada lluvia torrencial. La pandemia desnudó y profundizó las desigualdades en el mundo, pero también en nuestras ciudades y a pocas cuadras de las oficinas del Estado.

Graciela Landriscini

Diputada nacional FdT

Cipolletti