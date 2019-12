Javier Carriqueo ganó el Yo Corro 2019

Era la primera vez que corría y ganó. Javier Carriqueo fue el ganador de la cuarta edición del Yo Corro en la categoría masculina, 10 k. Esta prueba de running, organizada por editorial Río Negro, ya se impuso como tradición en la región.

Con un tiempo final de 32:16 (según sus propios cálculos) Carriqueo llegó en el primer puesto de la carrera. En diálogo con "Río Negro" destacó el buen clima en el que se desarrolló la prueba y confesó que la carrera le resultó "dura" porque había competido la semana pasada en una maratón.

"Sólo por eso. Los chicos salieron rápido así que tuve que salir a mover en algún momento y lo conecté recién a Martín en el kilómetro 4.5 y a partir de ahí fuimos juntos hasta los últimos 2 kilómetros donde sí ya traté de afianzarme en el primer lugar para ganar", explicó.

Si le preguntan por cuál fue su plan, Carriqueo aseguró que solo fue "salir tranquilo porque sabía que estaba muy cansado. Fue eso: reservar para llegar al final, fue la única estrategia que implementé".

"Esto de salir de Cipo, unir una provincia con otra, está muy lindo. Acompañó el clima y la genre, quizá un poquito excesivo el sol. Las veces anteriores no pude participar por distintas razones y esta vez no me la quería perder", sintetizó cómo fue su primera experiencia en el Yo Corro.

De cara a sus proyectos a futuro, Carriqueó detalló que esta semana va a aprovechar para descansar y luego empezar a prepararse para su próxima maratón, en marzo o abril.