Jimena Barón cantó en el Monumental para la Selección y fue tendencia en Twitter por las críticas

Jimena Barón cumplió el sueño de cantar para la Selección. La jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) interpretó El Campeón junto al trapero Luck Ra, la canción inspirada en la victoria albiceleste en la Copa América de Brasil.

Súper feliz por haber vuelto a cantar en una fecha tan especial después de dos años lejos de la música, Jimena compartió una significativa foto en el estadio y expreso su felicidad con sus seguidores de Instagram.

"Después de dos años de no cantar, esta invitación fue demasiado mágica, casi tanto como nuestra Selección. Gracias a la vida, a Dios y a los sueños que se cumplen", expresó junto a amorosos emojis.

La noche fue especial tanto por la presentación de Jimena como por el resultado; Argentina le ganó a Bolivia 3 a 0.

En redes sociales criticaron la convocatoria a Jimena Barón y la cantante fue tendencia en Twitter por las críticas que recibió por haber subido al escenario del Monumental. Su nombre se posicionó entre los más mencionados junto a “Messi” y “Pelé”.

NO LO PUEDO CREER. LE HACEN UN HOMENAJE A LA SELECCIÓN QUE SALIÓ CAMPEONA DESPUÉS DE 28 AÑOS Y LE LLEVAN A JIMENA BARON Y A LOS TOTORA. AMIGO YO TE REVIVO A FREDDY MERCURY Y QUE ME CANTE WE ARE THE CHAMPIONS. ES LO MÍNIMO QUE SE MERECE MESSI. PERDÓN REY, NO TE MERECEMOS.