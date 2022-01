JM Cerúndolo no defenderá el título en el ATP 250 de Córdoba

Juan M. Cerúndolo se lesionó cuando estaba entrenando en la previa al ATP 250 de Córdoba y no podrá defender el título. Gentileza.

Juan M. Cerúndolo, quien se encuentra en el lugar 80 del ranking ATP, se bajó del ATP 250 de Córdoba, por lo que el joven tenista no podrá defender el título que conquistó en la última edición en 2021, aunque habrá otros argentinos con posibilidades de ser campeones.

“Lamentablemente, me voy a tener que bajar del Córdoba Open. Entrenando tuve un desgarro en el psoas derecho. Me está costando mucho caminar y no voy a poder llegar al ciento por ciento”, explicó en un video, a través de las redes sociales oficiales del certamen.

En ese sentido, lamentó su lesión y dejó en claro que tenía “muchas ganas de jugarlo” y confirmó que realizará un intento para llegar en las mejores condiciones al ATP 250 de Argentina, que se disputará en las próximas semanas en Buenos Aires.

“Le deseo mucha suerte a todos los jugadores. Voy a hacer todo lo posible para recuperarme y llegar a Buenos Aires”, sentenció Juan M. Cerúndolo, quien no podrá defender su título del Córdoba Open, donde su hermano Francisco y Juan I. Londero recibieron las invitaciones de la organización para jugar el certamen.

Diego Schwartzman será una de las figuras del ATP 250 de Córdoba. Gentileza.

Hoy, no antes de las 16, en la primera ronda del certamen, Juan P. Varillas se medirá con Facundo Bagnis; a las 18.30, el español Jaume Munar enfrentará al francés Benoir Paire, una de las figuras, y a las 19.30, el Topo Londero con el alemán Yannick Hanfamann. En dobles, la dupla de Pedro Caschín y Tomás Etcheverry se medirá con Federico Delbonis y Federico Coria, y Facundo Mena-Juan P. Ficovich a los chilenos Marcelo Barrios y Cristian Garín.