Joaquín Nahuel, el nene pastelero, se va de Twitter

El niño pastelero Joaquín Nahuel, quien se convirtió en estrella en redes sociales, anunció este martes que cerrará su cuenta de Twitter y se volcará a otras como Instagram y Facebook.

«Cierro Twitter amigos, los que quieran pueden seguirme en Instagram. Voy a hacer recetas en vivo. Lo que yo aprenda lo muestro», publicó en su cuenta el chico, lo que sorprendió a los usuarios de la red.

Agregó «gracias a los que me ayudaron por acá y a los que no también por que voy a seguir haciendo lo que me gusta. También tengo Facebook Joaquín Nahuel. Chau amigos».

Algunos seguidores del pastelero se mostraron extrañados por el anuncio. «¿Esta vez es verdad?», preguntó uno de ellos, a lo que el chico insistió en su decisión.

Semanas atrás, el nene había puesto candadito a su cuenta en Twitter, para evitar las agresiones que recibía a diario por sus condiciones físicas.

Sin embargo, Joaquín redobló la apuesta y generó una campaña solidaria para Navidad y Reyes, que tuvo cientos de colaboraciones y réplicas.