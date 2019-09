Juegos de Invierno: Río Negro y un festejo que se volvió costumbre

View this post on Instagram

¡RIO NEGRO, TETRACAMPEÓN DE LOS JUEGOS NACIONALES DE INVIERNO! La Copa Challenger terminó una vez más en las mismas manos: Río Negro se consagró campeón de los IV Juegos Nacionales de Invierno que se disputaron en el Cerro Chapelco, en San Martin de los Andes, con un total de 277.5 puntos producto de las actuaciones de sus deportistas. El segundo puesto fue para Neuquén (166.5 puntos) y el tercero, para Tierra del Fuego (115.5). Río Negro ganó el trofeo en las cuatro oportunidades, dado que también se consagró en Caviahue 2016, Bariloche 2017 y Ushuaia 2018. Las 29 medallas de Río Negro fueron logradas por Cecilia Domínguez (4); Sofía Kydasiouk (3); Axel Ciuffo (2); Javier Giménez (2); Catalina González (2); Franco Dal Farra (2); Gabriel Fernández (2); Matías Schmitt, Mateo Bonacalza, Cristina Barrera; Juan Pablo Vallecillo; Clara Scotti; Julia López, Matías Lascano, Fermín Labalta, Paloma Leyton, Azul Bevedaggi, Juan Pablo Vallecillo, todos con una medalla cada uno, y la medalla obtenida en el "team event" de esquí alpino, con el equipo conformado por María Laura Mazzoleni, Aldana Bravo, Juan Pablo Vallecillo y Marcos Roiz. La competencia en San Martin de los Andes se realizó del 18 al 24 de septiembre con la participación de más de 250 deportistas de las diferentes provincias concurrentes. El calendario de competencia de la Agencia de Deporte Nacional continuará del 6 al 11 de octubre en Mar del Plata, con los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados.