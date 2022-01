Juntos por el Cambio vuelve a reunirse en medio del escándalo con Martín Guzmán

Los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JpC) volverán a reunirse este martes para analizar cuestiones internas de la coalición opositora y también para definir un pronunciamiento ante la postergada reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para conocer detalles sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacionall (FMI).

El encuentro figura en la agenda de los líderes de JpC desde la semana pasada, pero se enmarca en el creciente malestar ante la decisión oficial de no establecer una fecha para que el ministro de Economía exponga ante los gobernadores y legisladores del espacio.

La reunión de la mesa nacional se realizará en la sede del comité de la Unión Cívica Radical (UCR), sobre la calle Alsina. La mesa nacional la integran los cuatro presidentes de los partidos que componen JpC: Patricia Bullrich (PRO); Gerardo Morales (UCR); Miguel Pichetto (Peronismo Republicano) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

También están los gobernadores de la coalición que son, además de Morales, Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Y la lista se completa con las autoridades de los bloques en Diputados y en el Senado: Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo, además de Mauricio Macri, quien se garantizó su plaza como exPresidente.

En JpC esperaban verse este martes, por la tarde, con Guzmán, pero el funcionario viajará San Juan junto al presidente Alberto Fernández. En la oposición aseguran que esa fue la fecha que planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aunque no hubo una convocatoria oficial.

Al respecto, en la Casa Rosada se limitaron a señalar que “no se está suspendiendo nada porque la fecha para ese encuentro no está definida”. También hubo fuentes gubernamentales que apuntaron a las contramarchas de Massa.

En la oposición interpretaron la falta de definiciones como un desplante. “Un final anunciado. El ministro de economía y el Gobierno sólo querían reunión con la oposición para que los aplaudiera, sin informar nada”, lamentó el diputado nacional por la Unión Cívica Radical Mario Negri.

Además, el legislador cordobés advirtió que en la Casa Rosada “están jugando con el futuro de los argentinos y de continuar así se encaminan al abismo”.

En línea se pronunció el presidente del interbloque de senadores nacionales de JpC, Alfredo Cornejo, quien consideró que la falta de definiciones respecto al encuentro que Guzmán tenía previsto mantener con gobernadores y legisladores de JpC representa un “ninguneo”. “El gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mi no me sorprenden”, criticó el ex gobernador de Mendoza.