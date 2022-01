ZAPALA

Conforme publica el diario Río Negro el 10/1/, un juez de Garantías y un Defensor Oficial Penal público de la Justicia neuquina solicitan que el agresor de su pareja conviviente de 17 años se le permita irse a vivir a 25 de Mayo, La Pampa, y de esta manera evitar la prisión preventiva. La médica forense constató 40 lesiones a la víctima aplicadas con un cuchillo y un destornillador, la joven es madre de un niño de 4 meses, también presente el día de la agresión. ¿Con esta solicitud quién garantiza la integridad de la señora? Estos operadores seguro que no. ¿No les basta que la Justicia neuquina está en deuda con víctimas de feminicidios, las cuales no fueron debidamente protegidas, para muestra señora Ivana Rosales, denunciados ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Guadalupe Carual, Karina Apablaza y su hija? Tener que escuchar que, a pesar de esto, existen funcionarios judiciales que a costa de la defensa técnica del imputado o minimizando el relato de la víctima pongan en tela de juicio su credibilidad con argumentos tan ofensivos tales como que: “no puso en riesgo su vida”, “se trató de un hecho aislado y una sola vez”, “el agresor no tiene antecedentes penales”, “se trata de una novela”, “que la plataforma fáctica de la fiscalía es sobreactuada”, ¿con 40 lesiones?, “que la solicitud de prisión preventiva solicitada por la fiscalía es desproporcionada e irracional?”.



Recordarles que el agresor tenía dispuestas medidas cautelares ordenadas por un juzgado de familia que incumplió. Que existe normativa de rango constitucional de protección a la víctimas que no pueden omitir si pretenden ocupar los cargos que detentan, pues son pasibles de ser denunciados penalmente por incumplimiento a dichas normas tales como Ley 2302 de protección de niñas y adolescentes; les recuerdo que la joven tiene 17 años, merecedora de la máxima protección de sus derechos, tales como acceso a la justicia (Reglas de Brasilia), omiten el tratamiento en cuestiones de género, ley de violencia familiar, de Belem Do Para, leyes de víctimas, de protección integral a mujeres. La victimología es una ciencia.



Por suerte el sentido común, congruencia y valor justicia del Dr. Dardo Bordón impidió que este agresor se tome vacaciones en La Pampa. ¡Vivas no queremos!

Dra. Alicia Martínez

Abogada. DNI 14.712.012