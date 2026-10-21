Avanza la causa por el doble homicidio en el barrio San Lorenzo de Cipolletti

En una audiencia realizada este miércoles en el Foro Penal de la ciudad de Cipolletti, el Ministerio Público Fiscal elevó a la etapa de control de acusación la causa que investiga el doble homicidio de Juan Aníbal Seferino Cuerda y Pablo Franco Davies. La medida busca que la totalidad de las pruebas que se ventilarán en el debate oral y público sean analizadas por las partes de cara a la realización de un futuro juicio por jurados.

Durante la jornada, el fiscal Martín Pezzetta expuso el avance de la investigación y remarcó que el organismo acusador cuenta con el material probatorio necesario para afrontar el juicio de responsabilidad, en el cual intentará demostrar la autoría directa de uno de los imputados y la participación indispensable del segundo.

Prórroga de la cautelar y pedido de las defensas

Atento al avance del proceso y a la proximidad del vencimiento de las medidas cautelares previsto para fin de mes, el fiscal Pezzetta solicitó la extensión de la prisión preventiva para ambos hombres. La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo hizo lugar al planteo y dispuso prorrogar la detención de los acusados hasta la concreción de la audiencia de control de acusación.

Por su parte, ante la voluminosa cantidad de evidencias recopiladas en el legajo judicial, el abogado particular y el defensor oficial que ejercen la asistencia técnica de los imputados solicitaron un plazo de un mes con el fin de examinar minuciosamente el material y sostener el debate correspondiente en la próxima instancia.

El hecho investigado

El trágico episodio ocurrió en una vivienda situada en la calle Río Gallegos 174, en el barrio San Lorenzo de Cipolletti, inmueble que compartían ambas víctimas fatales: Juan Aníbal Seferino Cuerda, conocido como «el Aníbal», y Pablo Franco Davies, apodado «Gamuza».

De acuerdo con la teoría sostenida por la fiscalía uno de los acusados ingresó a la propiedad con la clara intención de quitarle la vida a Cuerda mientras este dormía en el sector de la cocina. Para ello, utilizó un producto combustible con el que lo roció y lo prendió fuego. La autopsia determinó que el cuerpo no presentaba signos de defensa ni lesiones previas.

Al percatarse de la situación, Davies intentó intervenir para detener la maniobra criminal, pero fue atacado violentamente con un arma blanca, sufriendo al menos 11 heridas cortantes en diversas partes del cuerpo que le provocaron la muerte.

Por la gravedad de las conductas desplegadas, uno de los hombres se encuentra imputado por el delito de homicidio agravado por alevosía en calidad de autor, mientras que el segundo enfrenta cargos por su participación necesaria en la ejecución del hecho.