Causa ANDIS: citaron a indagatoria a los dueños de Suizo Argentina

El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a los dueños y directivos de la droguería Suizo Argentina en el marco de la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La ronda de declaraciones comenzará el 29 de octubre, tras el pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.

Suizo Argentina, bajo la lupa por presunta corrupción en ANDIS

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, la empresa habría controlado el funcionamiento de la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025, mediante acuerdos con funcionarios públicos para direccionar compras de medicamentos de alto costo y favorecer un esquema de cartelización con otras 14 firmas.

La fiscalía sostiene que la droguería recibía información anticipada sobre las licitaciones, intervenía en la fijación de precios y daba indicaciones sobre qué empresas debían cobrar y cuáles debían sufrir demoras en los pagos. En ese período, obtuvo adjudicaciones por $137.118 millones, cerca del 30% de las erogaciones totales de la agencia.

Según detalló Clarín, entre los citados figuran Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina; su vicepresidente, Emmanuel Kovalivker; el director de Compras, Diego Viner; el director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; el gerente de Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo, y el coordinador del área, Fernando Domínguez.

Uno de los casos señalados por los fiscales involucra un medicamento para tratar la esclerosis múltiple. Según el dictamen, la droguería lo habría adquirido a $92.000 por unidad y luego lo vendió a la ANDIS por valores de entre $3,87 millones y $4,06 millones.

La investigación también detectó presuntas maniobras a través de la droguería Genesis, que recibió adjudicaciones por más de $34.066 millones durante el período analizado.

En un dictamen de más de 300 páginas, los fiscales describieron un supuesto «doble pacto» entre Suizo Argentina, funcionarios de la agencia y otras droguerías para garantizar adjudicaciones y controlar la competencia. Las acusaciones deberán ser evaluadas en el marco del proceso judicial.