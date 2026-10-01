Abusó de su nieta menor de edad en Neuquén y lo condenaron a 3 años y un mes de prisión

Condenan a 3 años y un mes de prisión a un hombre que abusó de su nieta en Neuquén. Foto: Archivo Juan Thomes

Un tribunal colegiado condenó por unanimidad a un hombre de casi 80 años a la pena de 3 años y 1 mes de prisión de cumplimiento efectivo, tras considerarlo culpable del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo en perjuicio de su nieta de 9 años.

La resolución fue dictada por el tribunal integrado por la jueza Natalia Pelosso y los jueces Juan Guaita y Juan Pablo Encina, luego de la audiencia de imposición de pena.

Cabe recordar que la responsabilidad penal del acusado ya había sido declarada durante el juicio realizado en julio de este año.

Los jueces Juan Pablo Encina, Juan Guaita y la jueza Natalia Pelosso que dictaron la condena en Neuquén.

Durante el debate de la pena, la fiscalía había solicitado una sanción de 3 años y 2 meses de prisión, mientras que la representación de la defensa pidió fijar el monto en el mínimo legal de 3 años que contempla el Código Penal.

Finalmente, los magistrados dispusieron la condena de 3 años y un mes. Debido a que el imputado ya contaba con una pena por un hecho anterior, la sanción impuesta debe ser obligatoriamente de ejecución efectiva en un establecimiento carcelario.

Asimismo, la sentencia dispone la inscripción del condenado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS), donde se incorporará su perfil genético conforme a la legislación vigente.