Detienen a una mujer rusa en El Bolsón y será extraditada e investigada por la muerte de un bebé

Una mujer de origen ruso que fue detenida durante un allanamiento que se realizó en El Bolsón será trasladada mañana a Buenos Aires, donde tramita una causa en su contra, a cargo de un juzgado criminal y correccional que pidió por exhorto su aprensión y envió una comisión policial con ese fin.

La mujer identificada como Inna Bulatova está radicada en la localidad andina con sus cuatro hijos, de entre 8 y 17 años, desde un tiempo que no fue precisado y su detención se produjo en la tarde ayer. Desde entonces permanece alojada en la comisaría 12 de El Bolsón. En una breve audiencia realizada en la mañana de hoy el juez César Lanfranchi aceptó el requirimiento que formuló la jueza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Karina Rodríguez y habilitó la “extradición interna” desde la jurisdicción rionegrina hacia la capital federal.

El pedido fue expuesto por el fiscal adjunto José Luis Torchia y convalidado sin objeciones por la defensora oficial Paola del Río. Durante la audiencia solo se dijo que la mujer detenida enfrenta una causa por “la muerte de una recién nacida”, sin más detalles. En forma extraoficial circuló la versión de que la investigan por un aborto clandestino.

Bulatova es rusa y tiene DNI argentino, pero no se comunica en español. El juzgado debió disponer para la audiencia la participación de una intérprete en su idioma nativo.

El fiscal dijo que la orden de detención fue emitida el 13 de octubre y que la comisión policial que envió el juzado porteño (integrada por un agente hombre y una mujer) ya estaba en El Bolsón, a disposicion para trasladarla.

El procedimiento de detención fue homologado por el juez sin impugnaciones, del mismo modo que la “extradición”, que se cumpliría sin demora. La defensora dijo que había analizado la legalidad de la petición y no tenía ninguna oposición. Aclaró que no podía indagar en los motivos, sino solo observar “los requisitos formales”, ya que la causa no tramita en Río Negro.

Bulatova dijo a través de la traductora que entendía su situación y lo decidido por el juez. Sobre el final realizó un planteo accesorio para que la dejen ver a sus hijos antes de viajar, pero Lanfranchi dijo que no le correspondía a él evaluar el pedido, porque la extradición ya estaba concedida y desde ese momento tanto las condiciones de detención, como la comunicación de la mujer imputada con familiares o allegados eran atribución de la jueza de Buenos Aires.