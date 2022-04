Espionaje ilegal: Mariano Macri volvió a faltar a declarar en la causa contra su hermano￼

Mariano Macri, el hermano del ex presidente Mauricio Macri, volvió a faltar hoy a la citación como testigo en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, argumentando que fue convocado a raíz de la publicación de un libro que se encuentra en un litigio judicial.

Daniela Fernández, la abogada de Mariano Macri, explicó que existe “una demanda en el fuero civil, como consecuencia de la publicación del mentado libro, contra Santiago O’Donnell por daños y perjuicios, interponiendo como diligencia preliminar la ejecución de una orden de entrega de la totalidad de las grabaciones”.

En esas grabaciones, según consignó el libro “Hermano”, Mariano Macri dijo que las escuchas telefónicas ilegales fueron idea de su padre, Franco Macri, pero luego a su hermano Mauricio “le gustó el juguete”.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo había citado para el 25 de marzo pasado, pero el hermano del ex presidente no pudo concurrir porque padecía una afección pulmonar por la que debió ser medicado, razón por la cual la testimonial fue reprogramada para hoy a as 15.

Cuál es el argumento del hermano del expresidente

Pero poco antes del horario fijado, la abogada pidió la nueva postergación, mencionando “los diferendos existentes entre lo allí publicado y lo que Mariano Macri tenía como expresado” y en razón de ello advirtió que “avanzar con testimonial fijada en el presente expediente podría exponerlo a una situación que no solo comprometa sus intereses procesales en la demanda civil, sino que y, fundamentalmente, lo exponga a los límites que una declaración tiene para todo testigo”.

“Teniendo en cuenta las personas que actualmente se encuentra imputadas en la misma y/o podrían llegar a estar involucradas, lo cierto es que avanzar con la testimonial fijada para el día de hoy, haría entrar a nuestro representado en las previsiones que vedan su declaración lo que, adicionalmente, podría llegar a irrogar efectos nulificantes sobre la presente investigación”, advirtió la abogada.

Mariano Macri pidió que se constate el estado de la demanda civil por el libro “Hermano” y, hasta tanto, “se deje sin efecto la audiencia fijada para el día de la fecha, difiriendo su reprogramación [de aún considerarlo necesario, para luego de realizada las certificaciones requeridas”.

