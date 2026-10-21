Extienden la prisión preventiva del condenado por el transfemicidio de Azul Semeñenko

En una audiencia de modificación de medidas cautelares realizada este miércoles, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry solicitaron y obtuvieron la prórroga de la prisión preventiva por el término de seis meses para Roberto Daniel Sánchez, quien fue declarado culpable por un jurado popular por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal, con la adhesión de la querella particular, argumentaron que el veredicto de culpabilidad dictado el pasado 19 de octubre constituye un elemento determinante que consolida y fortalece los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Los argumentos de la Fiscalía y el pedido de la defensa

Inaudi y Jarry remarcaron que la declaración de responsabilidad tiene como única pena a imponer la prisión perpetua, la sanción más severa del Código Penal. Además, el pedido de extensión de la medida se fundamentó en la gravedad y violencia del hecho, las maniobras de ocultamiento del cuerpo, la limpieza de la escena del crimen y de la camioneta utilizada, la desaparición del teléfono de la víctima y la intimidación a testigos previa y durante el juicio.

El plazo requerido por el Ministerio Público Fiscal, de seis meses, tiene como objetivo transitar la audiencia de determinación de la pena (juicio de cesura), resolver las posibles instancias de impugnación y alcanzar la firmeza de la condena.

Por su parte, el abogado defensor de Sánchez, Ezequiel Leanza se opuso a lo solicitado por la fiscalía y pidió la revisión. Algo que finalmente fue desestimado.

La resolución judicial

El juez técnico Luciano Hermosilla, que también intervino en el juicio por jurados, avaló el planteo formulado por la fiscalía y resolvió prorrogar la prisión preventiva de Sánchez por el plazo solicitado de seis meses, tras considerar que el veredicto de culpabilidad incrementa el riesgo de fuga frente a una expectativa firme de prisión perpetua.

El hecho

El transfemicidio de Azul Semeñenko fue cometido por Roberto Daniel Sánchez en la madrugada del 25 de septiembre de 2025 en el domicilio del imputado en la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la acusación sostenida durante el juicio por el Ministerio Público Fiscal, avalada por el jurado popular, Sánchez abordó a la víctima en la vía pública y la trasladó a su vivienda, donde la asesinó mediante golpes y al menos 25 heridas de arma blanca. Posteriormente, envolvió el cuerpo en una lona, lo ató y lo trasladó en su camioneta hacia un canal de desagüe de la calle Pergamino, donde fue hallado semanas después.

Tras la realización del juicio por jurados, Roberto Daniel Sánchez fue declarado culpable como autor del delito de homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género.