Formulan cargos y dictan prisión preventiva al acusado de balear a dos personas en Viedma

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre imputado por el intento de homicidio de dos personas en el barrio 22 de Abril de Viedma, en un violento hecho ocurrido el pasado 15 de octubre. La audiencia se desarrolló de manera mixta, ya que el acusado participó mediante la plataforma Zoom tras haber sido aprehendido en la localidad de El Bolsón luego de una intensa investigación. El juez de Garantías, Adrián Dvorzak, dio por formalizada la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del sospechoso.

Durante la formulación de cargos, la fiscal Yanina Estela Pasarelli detalló que el hecho se registró alrededor de las 22:25 en inmediaciones de las calles 29 y 10. Según la hipótesis acusatoria, el imputado circulaba en una motocicleta junto a otra persona aún no identificada cuando interceptó a las víctimas, que se movilizaban en otro rodado, y efectúo múltiples disparos. Tras caer al suelo, una de las víctimas logró refugiarse en una vivienda cercana, mientras que la otra quedó tendida en un playón entre las calles 29, 27, 4 y 10, lugar donde uno de los agresores descendió de la moto y le disparó a quemarropa en la cabeza.

Como resultado de la balacera, un herido recibió siete impactos de bala y el otro cinco, motivo por el cual debieron ser trasladados de urgencia por personal del SIARME al hospital Artémides Zatti, donde continúan internados. Para sostener la acusación por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego, la fiscalía presentó el trabajo de la Comisaría 38°, peritajes del Gabinete de Criminalística, registros de cámaras de seguridad y llamados al 911. Asimismo, se sumaron testimonios que vincularían el ataque con un episodio violento ocurrido una hora antes, además de los resultados de 15 allanamientos realizados el 18 de octubre en Viedma, donde se secuestraron armas, municiones calibre 9 mm y motocicletas.

Por su parte, el abogado defensor Santiago Guenumil no objeta la formulación de cargos, pero adelantó que sostienen una teoría del caso «diametralmente opuesta» que busca desincriminar a su asistido. Al momento de debatir las medidas cautelares, la fiscalía solicitó la prisión preventiva argumentando el riesgo de fuga —evidenciado en el desplazamiento del acusado a El Bolsón— y el peligro de entorpecimiento, dada la necesidad de proteger a testigos que manifiestan temor a declarar. Pese a la oposición de la defensa, el juez Dvorzak avaló el pedido fiscal y confirmó la prisión preventiva para garantizar el desarrollo del proceso judicial.