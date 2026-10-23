Hotesur y Los Sauces: comienza el juicio oral que tiene a Cristina y Máximo Kirchner entre los acusados

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzará este viernes 23 de octubre y abrirá una nueva instancia judicial para la expresidenta Cristina Kirchner. Además, el proceso tendrá por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado nacional Máximo Kirchner.

Comienza el juicio por Hotesur y Los Sauces

Según detalló NA, la primera audiencia está prevista para las 10 en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 5 autorizó que ambos puedan participar de manera virtual, aunque la medida regirá únicamente para esta sesión inicial, en la que se leerán las acusaciones y la elevación a juicio. La decisión fue avalada por los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni, mientras que Adriana Palliotti votó en disidencia.

La defensa de Máximo solicitó la modalidad remota para compatibilizar el debate con sus tareas parlamentarias. En el caso de Cristina Kirchner, el pedido buscó evitar el operativo de traslado desde el departamento donde cumple prisión domiciliaria.

El expediente reúne a 19 acusados, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. El tribunal dispuso audiencias los lunes, viernes y sábados, con posibilidad de extender el debate durante la feria judicial de enero de 2027.

Aunque las causas acumulaban más de 300 testigos, las partes acordaron reducir la lista para agilizar el proceso. El tribunal estableció que las audiencias serán presenciales, salvo excepciones justificadas.