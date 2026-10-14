Imputaron a un policía de Neuquén por facilitar la histórica fuga de cuatro presos en la U12

Formulan cargos a un policía de Neuquén por facilitar la histórica fuga de cuatro presos en la U12. foto: Archivo Diario Río Negro

La fiscal del caso Paula González formuló cargos contra el efectivo policial Francisco Agustín Quiroz, acusado de haber favorecido la evasión de cuatro internos alojados en la Unidad de Detención 12 de la capital neuquina. El hecho investigado ocurrió el 17 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, el imputado —quien se desempeñaba como oficial de servicio y tenía bajo su responsabilidad la custodia del sector— dejó sin vigilancia durante aproximadamente dos horas la zona por la cual se concretó el escape.

Un plan facilitado desde adentro

La fiscal le atribuyó a Quiroz haber facilitado la evasión de los detenidos Diego Ezequiel Bastías, Lucas Nicolás Cruces, Rogelio Alejandro Rojas Cisterna y Jeremías Fresco. Según se precisó durante la audiencia, el enrejado de una terraza ubicada en la parte superior del patio del pabellón 3 quedó deliberadamente sin custodia.

Entre los elementos probatorios destacados por la fiscalía se constató que el acusado mantuvo comunicaciones telefónicas con la madre de uno de los evadidos un mes antes de la fuga. Posteriormente, el efectivo recibió transferencias de dinero de parte de la misma mujer.

La declaración de un interno de la propia unidad penal señaló que Quiroz habría cobrado dinero no solo para facilitar la evasión, sino también para permitir el ingreso de teléfonos celulares. Asimismo, el testigo indicó que el policía habría proporcionado la sierra utilizada para cortar el enrejado.

Allanamientos, transferencias y prueba clave

La causa cuenta con un exhaustivo cuerpo de evidencias reunidas en conjunto con Asuntos Internos de la Policía de Neuquén, que incluye prueba documental con los comprobantes de transferencias bancarias e informes de intervenciones telefónicas.

Además, se incorporaron filmaciones de cámaras de seguridad que registran el momento exacto del escape y la circulación del personal policial.

En la vivienda del oficial imputado se halló un plano detallado de la Unidad de Detención 12. En tanto, en el domicilio de la madre de uno de los prófugos se incautó un celular que contenía los comprobantes de los pagos realizados al efectivo.

En el ámbito administrativo, la fuerza policial dispuso el pase a disponibilidad de Quiroz por el plazo máximo de cuatro meses, a la espera de la resolución del juicio disciplinario correspondiente.

Calificación legal y plazo de investigación

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa pública del acusado manifestó contar con una teoría del caso diferente; sin embargo, no opuso objeciones a la imputación, a la calificación legal ni al plazo de investigación solicitado.

La jueza de garantías interviniente dio por formulados los cargos contra Francisco Agustín Quiroz por el delito de favorecimiento de evasión agravado por su condición de funcionario público, en calidad de autor (artículos 281 y 45 del Código Penal).

Finalmente, la magistrada fijó un periodo de cuatro meses para que la fiscalía complete la investigación, etapa en la que se receptarán nuevos testimonios y se elaborarán informes técnicos complementarios.