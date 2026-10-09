Imputaron y dictaron prisión preventiva al acusado de matar a su hija de 3 años en Villa La Angostura

En una audiencia realizada este viernes, la Fiscalía acusó formalmente a C.M.A. por el homicidio de su hija de 3 años, cometido en la localidad de Villa La Angostura en un contexto de violencia de género y con el propósito de causar un sufrimiento a su expareja y madre de la menor. El juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dictó la prisión preventiva del imputado.

Durante la audiencia, la acusación estuvo a cargo del fiscal jefe Gastón Ávila (quien intervino por videoconferencia desde San Martín de los Andes), el fiscal del caso Adrián De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya. El Ministerio Público Fiscal le atribuyó al acusado el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido para causar sufrimiento a una persona con la que mantuvo una relación de pareja (femicidio vinculado), en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo, en calidad de autor. La querella particular adhirió plenamente al planteo fiscal.

Según la reconstrucción del hecho presentada por la Fiscalía, el episodio ocurrió el pasado jueves 8 de octubre. La madre y la niña habían arribado desde la provincia de Río Negro el 30 de septiembre para una visita y se preparaban para regresar a su hogar. Al notar que armaban el equipaje, C.M.A. desarmó los bolsos e inició una discusión exigiendo que la niña se quedara con él.

Cerca de las 18:30 la violencia se intensificó: el imputado golpeó a la mujer, quien tomó a la niña en brazos para resguardarla. Pese a los intentos de la madre por protegerla, el agresor tomó un cuchillo y le provocó a la menor un corte en el cuello que lesionó la vena yugular, causándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, el imputado se autolesionó en el cuello, momento que la mujer aprovechó para escapar por una ventana y pedir auxilio. La hipótesis fiscal sostiene que el crimen fue cometido con la clara finalidad de infligirle un daño psicológico y emocional a la madre.

Para resguardar el proceso, la Fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva alegando riesgos de fuga, peligro de entorpecimiento y la necesidad de proteger a la víctima y su entorno. Finalmente, el juez de garantías Lisandro Borgonovo dio por formulados los cargos, estableció un plazo de investigación de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del acusado por el término de dos meses, junto con una prohibición de contacto hacia la víctima por cuatro meses.