La Corte Suprema rechazó otro recurso de los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, relacionado con una denuncia contra la fiscal que investigó el crimen y otros funcionarios judiciales por presuntas irregularidades durante las primeras indagatorias.

Báez Sosa: la Corte rechazó otro planteo de los rugbiers condenados

Infobae detalló que la resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que la presentación carecía de fundamentación autónoma y no refutaba adecuadamente los argumentos del fallo cuestionado.

El planteo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, quien representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi. La defensa sostuvo que, durante las declaraciones realizadas pocas horas después del homicidio, no se informó correctamente a los detenidos sobre los hechos imputados y las pruebas existentes. También cuestionó inconsistencias en los horarios consignados en las actas.

La denuncia apuntaba contra la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, funcionarios judiciales y el juez de Garantías David Mancinelli. Sin embargo, fue desestimada y los posteriores recursos fueron rechazados por distintas instancias judiciales bonaerenses.

El fallo de la Corte no modifica las condenas por el asesinato. En febrero de 2023, cinco acusados recibieron prisión perpetua y otros tres fueron condenados a 15 años de prisión. En marzo de 2024, Casación confirmó las penas y descartó la agravante de alevosía, aunque mantuvo la del concurso premeditado de dos o más personas.

Báez Sosa, de 18 años, fue asesinado a golpes el 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.