Lolín e Inés: la lucha vigente a 46 años de la dictadura militar

“No la hacemos sólo las Madres, por suerte en 46 años hemos podido trabajar en conjunto con los demás organismos”, dijo Inés Ragni al invitar a la marcha “de las Madres” que se llevará a cabo hoy en Neuquén, luego de un arduo camino en demanda por la aparición con vida de sus hijos desaparecidos. En la cabecera de la bandera de arrastre, como cada año, la acompañará Lolín Rigoni, quien agregó que “de alguna manera siempre estuvimos en la calle, y ahora vamos a iniciar el avance y luego invitamos a que sigan los demás el recorrido que organizamos”.



Inés y Lolín hicieron dos años de marcha “virtual” durante los anteriores 24 de marzo, debido a las restricciones de contactos y circulación que impuso la pandemia. Y en este regreso a las calles luego de vacunas y aperturas, notaron el paso impiadoso de los años tras más de 45 años en los que debieron dejar los delantales y el guardapolvo para salir en busca de sus hijos.



Aprendieron a ser Madres de los 30 mil y hoy el recorrido es grande” por la avenida Argentina, así es que esperarán que la columna siga los pasos que ellas señalaron tantos años en las marchas para terminar frente al escenario, donde estarán a cargo de las palabras del cierre.



“Las chicas están en la marcha porque no perdieron la convicción. Dieron parte de sus vidas sin perder la confianza y la fe”. Lolín Rigoni en alusión a las exdetenidas y desaparecidas de Neuquén.

“En enero de 1977 las madres todavía no éramos Madres, éramos familiares de detenidos, acudíamos al diario, a la policía, al comando y demás lados y nadie nos contestaba. Sólo se abrieron las puertas del Obispado, que fueron las puertas más grandes de los Derechos Humanos. El obispo (Jaime De Nevares) había fundado la asamblea con las personas que había convocado para la comisión y todos los martes a las 21, nos reuníamos con la APDH. Hoy Jaime nos acompaña desde el cielo. Siempre nos pidió a las madres neuquinas que no bajáramos los brazos y cumplimos hasta hoy con Jaime y los con 30 mil”, dijo Inés.



“Hemos estado en los juicios desde el primero hasta el último y lo que queremos saber es dónde están los que faltan”. Inés Ragni, otra de las Madres neuquinas de Plaza de Mayo.

“Deseamos tanto llegar a la calle que va a ser un momento de alegría, de esperanza. Veremos cómo responden a la convocatoria. Todas estamos para caminar, pero vamos a invitar a que sigan los demás y luego nos volvemos a ver en el escenario, como siempre”, explicó Lolín.



Agregó que otra vez y públicamente “vamos a decir que no nos callamos, cinco organismos salimos a la calle este 24 porque la unidad es casi una obligación histórica, es necesario estar en la calle y dar el ejemplo y es momento de recordar a los compañeros, a los que no pudieron venir y a los que nunca van a venir porque los mataron y desaparecieron; las que fueron privadas de la libertad en las cárceles, los que estuvieron escondidos por muchos años y los que están hoy en la plaza o en la marcha porque no perdieron la convicción de aquello por lo que quisieron luchar y fueron parte. Es reconfortante que a pesar de los problemas y las diferencias, hay un objetivo común en contra del golpe genocida”, sostuvo Lolín.

La marcha fue convocada a las 19,30 para dar inicio a las 20 por la avenida Argentina.