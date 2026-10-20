Robó paltas, intentó entrar a una obra y atacó una camioneta: lo condenaron en Viedma

Un hombre fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por tres hechos contra la propiedad cometidos en Viedma. La sentencia se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad. Además, se revocó una condena anterior que cumplía de manera condicional.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, uno de los episodios ocurrió en una obra en construcción del barrio Las Flores. El hombre ingresó al lugar tras saltar un paredón de aproximadamente dos metros de altura y provocó daños en una pared y un ventiluz para intentar sustraer elementos. Sin embargo, la intervención policial impidió que concretara el robo.

El hecho fue calificado como tentativa de robo agravado por escalamiento. Entre las pruebas presentadas se incluyeron la denuncia de la persona damnificada, el acta policial, la declaración de un efectivo que presenció el episodio y un informe del Gabinete de Criminalística.

Robó paltas de una vivienda y fue detenido

El segundo episodio ocurrió meses después, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Francisco de Viedma y Alberdi. De acuerdo con la acusación, el hombre forzó y saltó una reja de 2,08 metros para ingresar al patio y llevarse varias paltas.

La propietaria advirtió lo sucedido e intentó recuperar los frutos, pero fue empujada por el acusado, quien escapó del lugar. La mujer lo siguió en su vehículo y observó que abordaba un colectivo en la esquina de Guido y Buenos Aires. Mientras continuaba el seguimiento, alertó a la Policía.

El hombre fue detenido a pocas cuadras y tenía consigo la bolsa con lo sustraído. Este episodio fue calificado como robo agravado por escalamiento.

Un tercer intento de robo en una camioneta

El tercer hecho ocurrió en la vía pública. Según la imputación, el hombre dañó la lona que cubría la caja de una camioneta estacionada e intentó llevarse elementos de su interior. Personal policial que realizaba tareas preventivas lo aprehendió antes de que concretara la sustracción.

Para fundamentar el pedido de pena, la Fiscalía señaló que mantuvo entrevistas con las tres víctimas, quienes manifestaron su conformidad con la solución propuesta.

La defensa, ejercida por Pedro Vega, adhirió al acuerdo. El juez de juicio Carlos Reussi hizo lugar al planteo e impuso una pena de tres años de prisión por los hechos cometidos en Viedma. A ese monto se sumó la revocación de la condicionalidad de una condena anterior dictada en otra jurisdicción, lo que dio como resultado una pena única de cuatro años y seis meses de prisión.