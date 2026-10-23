Secta Rusa en Bariloche: la Justicia rechazó una nueva declaración de la mujer por la cual comenzó la causa contra Konstantin Rudnev

La causa judicial que investiga al ciudadano ruso Konstantin Rudnev por presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche sumó un nuevo revés para la estrategia de la defensa. El juez federal de garantías Leandro Gómez Constenla rechazó la solicitud para recibir una nueva declaración como anticipo jurisdiccional de prueba a Elena Makarova (identificada en la causa bajo las iniciales R.T.), la mujer a quien la fiscalía señala como presunta víctima, pero que sostiene públicamente no haber sufrido delito alguno ni haber sido explotada por el imputado.

El planteo había sido presentado por los abogados de Makarova y respaldado por el defensor de Rudnev, Martín Luis Sarubbi. La representación legal de la mujer argumentó que su intención era ofrecer un relato más detallado, aportar información clave y exponer circunstancias no desarrolladas en sus tres intervenciones anteriores —una de ellas realizada en Cámara Gesell—.

Para fundamentar la urgencia de fijar la prueba antes del debate oral, invocaron la distancia geográfica al residir actualmente en Rusia, el contexto bélico con Ucrania y la incertidumbre sobre la fecha del juicio. Sin embargo, los fiscales Gustavo Révora y Rodrigo Treviranus se opusieron al señalar que no existían cambios sustanciales respecto a dos pedidos similares rechazados en 2025 y que la distancia no impedía su testimonio futuro.

En su resolución, dictada tras una audiencia celebrada en Bariloche y notificada este viernes, el magistrado remarcó que no se cumplían los requisitos de excepcionalidad previstos en el artículo 262 del Código Procesal Penal Federal.

Gómez Constenla aclaró que la decisión no busca evaluar la credibilidad de la testigo ni le prohíbe aportar datos a la causa. «En esta audiencia no se discute si R.T. puede volver a declarar, ni si puede aportar nueva información al proceso. Puede hacerlo, y nada de lo que aquí se resuelva lo impide», sostuvo el juez, remarcando que únicamente se desestimó la vía de prueba anticipada.

Asimismo, la resolución judicial fundamentó que la residencia de Makarova en el exterior no constituye un obstáculo insalvable para el proceso, ya que el Código Procesal Penal Federal permite tomar testimonios en el juicio oral mediante videoconferencia de manera remota.

El juez advirtió además que producir la prueba de forma anticipada en esta instancia podría limitar el derecho de defensa de las partes para interrogar a la testigo, dado que aún no se conoce la totalidad de la evidencia reunida.

De este modo, el expediente contra Rudnev —detenido en el aeropuerto barilochense en marzo de 2025— mantendrá la postura contrapuesta entre la hipótesis acusatoria de la fiscalía y la versión de la propia señalada como víctima, quien podrá volver a declarar en las etapas formales del proceso.