Crimen de Facundo Castillo: «Sólo sabíamos que lo habían pisado y que se habían ido»

El 19 de diciembre de 2021 Facundo Castillo fue atropellado a la salida de una fiesta realizada en la finca La Nonnina. Ramiro Gutiérrez fue acusado de matarlo intencionalmente. A pocos días del inicio del juicio, la familia de la víctima recordó cómo fueron los días posteriores al crimen.

Hace unas semanas la oficina judicial le puso fecha al debate oral y público que buscará determinar si Gutiérrez es culpable de homicidio simple y tentativa de homicidio. Durante el juicio declararán alrededor de 70 testigos ante el jurado popular.

El debate comenzará el próximo 17 de abril. La familia manifestó: “va ser un proceso doloroso, pero servirá para poder volver a comenzar”.

Según la acusación, Gutiérrez se habría subido a su camioneta BMW modelo X1, cruzó el semáforo en rojo y giró en U. Decidió acelerar en dirección a la banquina donde se encontraban los jóvenes y con la parte delantera de su camioneta impactó a Facundo. Lo arrastró por 14 metros. Mientras que otra persona alcanzó a empujar al grupo de cinco amigos y los salvó de ser atropellados.

El hermano de Facundo, Emiliano, expresó que tienen mucha expectativa con el juicio. “Creemos que todo fue muy alevoso. Esta persona antes de cometer esto demostró que alguna vez iba a hacer algo así, y después, su comportamiento posterior demuestra muchas cosas”, afirmó.

“El día del accidente se movió mucha gente y gracias a eso se supo quién era la persona que atropelló a Facundo. Nosotros vemos que le hicieron algo a una persona que era re importante para un montón de gente. Yo creo que por eso se activó todo el movimiento que hubo después”, aseguró Emiliano.

También, recordó que Facundo tenía muchos grupos de amigos y ellos hoy llevan una sola bandera, “quieren justicia por Facundo”. “Tenemos bronca, un dolor inmenso, pero hay muchas formas de expresar el dolor”, manifestó su hermano.

Qué dijeron los padres de Facundo Castillo

Los padres de Facundo, Esteban y Analía, agradecieron a todas las personas que se acercaron a acompañarlos durante cada marcha o movilización que se realizó en nombre de su hijo.

Esteban señaló: “siempre agradezco, si no fuera por esa contención yo no sé qué haría. Sentimos que vamos al juicio bastante en pie, porque hubo gente que nos reemplazó al tomar decisiones y eso nos ayudó, porque nos apuntalaron y no nos dejaron caer. En los momentos más feos ellos nos apoyaron”.

“Tenemos que agradecer a los amigos de Facu, a los padres de los amigos, a nuestra familia que ha estado pendientes de nosotros”, aseguró Esteban.

Analía manifestó que esa noche ella lo llevó a esperar la trafic.

“Yo me acuerdo que él estaba chocho que se hacía la fiesta. Lo primero que le dije es «¿en qué vas?» y me dijo: ‘no te preocupes que ya contratamos una trafic’. Esa noche yo lo llevé hasta la trafic, a mí me preocupaba que manejara si tomaba. Lo llevé, lo vi cruzar la avenida y me fui tranquila porque no iba a manejar. Cuando nos llamaron estábamos durmiendo, yo trataba de calmarlo a él- en referencia al papá- y nos fuimos al hospital”.

Su hermano también se dirigió junto a otro amigo al hospital. “Solo sabíamos que lo habían pisado y que se habían ido”, al llegar al hospital los amigos de Facundo y Emiliano fueron a la fiscalía y a la comisaría.

Para la familia de Facundo hay «muchas pruebas» de que fue un homicidio y no un accidente.

Gutiérrez se encuentra detenido desde el 22 de diciembre del 2021. En caso de ser declarado culpable la pretensión de pena, tanto de la fiscalía como de la querella, supera los 12 años de prisión.